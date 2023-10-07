بِالفيديو: غويري جاء إلى “الخضر” وفي جعبته 74 مباراة دولية

يحمل اللاعب أمين غويري الوافد الجديد إلى بيت المنتخب الوطني الجزائري، زادا لا يُستهان به في السّاحة الكروية.

ويُمكن للمهاجم غويري (23 سنة) أن يُوظّف هذه التجارب القيّمة، لِمصلحة “مُحاربي الصّحراء” في قادم الاستحقاقات الرّسمية.

وشارك غويري في 74 مباراة دولية مع منتخبات فرنسا للفئات الصّغرى، على غرار الأشبال والأواسط والآمال، في فترة ما بين 2016 و2023. وسجّل 48 هدفا.

وكانت بطولة أمم أوروبا لِفئة الآمال بِرومانيا وجورجيا ما بين جوان وجويلية الماضيَين، آخر منافسة كبيرة يخوض غويري غمارها مع منتخب فرنسا لِصنف أقلّ من 23 سنة. وحينها لعب ثلاث مقابلات أساسيا وواحدة بديلا، وأمضى هدفا (الفيديو)، ووزّع تمريرة حاسمة لِزميله ريان شرقي (الفيديو)، مُساهما في بلوغ “الديكة” الدور ربع النّهائي.

وعلى مستوى الأندية، ارتقى غويري إلى صنف الأكابر عند انطلاق موسم 2017-2018، وخاض بعدها ما يُقارب 155 مباراة رسمية، في منافسات محلّية مثل بطولة فرنسا، وكأسَي هذا البلد والرّابطة، وقارّية مثل رابطة أبطال أوروبا، ودوري المؤتمر الأوروبي، والدوري الأوروبي هذا الموسم مع فريق ران. وهزّ الشّباك 46 مرّة.

وتُظهر صور شريط الفيديو الثالث والأخير، عيّنة من المستوى الفني لِأمين غويري (إضغط هنا).