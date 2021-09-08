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رياضة

بِالفيديو: ماذا عن مُنافسي الجزائر في “كان” 2022؟

علي بهلولي
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بِالفيديو: ماذا عن مُنافسي الجزائر في “كان” 2022؟
لقطة من مباراة كوت ديفوار (بِاللّباس البرتقالي) والكاميرون (صورة اتحاد الكرة الإيفواري)

على غرار المنتخب الوطني الجزائري، لعبت كوت ديفوار وغينيا الإستوائية مقابلتَين بِرسم الجولتَين الأولى والثانية من دور المجموعات لِتصفيات كأس العالم 2022.

ومعلوم أن “الخضر” يُواجهون كوت ديفوار وغينيا الإستوائية وسيراليون، في نهائيات كأس أمم إفريقيا، بِالكاميرون ما بين جانفي وفيفري 2022.

وتعادل منتخب كوت ديفوار خارج القواعد سلبا مع الموزمبيق، ثم فاز بِميدانه (2-1) على الكاميرون.

وأدار مباراة كوت ديفوار والكاميرون (شريط الفيديو الأوّل) طاقم جزائري يتكوّن من: حكم الساحة مهدي عبيد شارف ومساعدَيه عبد الحق إيتشعلي ومقران قوراري.

وتتصدّر “الفيلة” جدول الترتيب بِرصيد 4 نقاط، وتتموقع الكاميرون ثانية بِمجموع 3 نقاط، وتشغل مالاوي الرّتبة الثالثة بِالرّصيد ذاته (الكاميرون تتفوّق بِمقياس فارق الأهداف: +1/-1)، وتتذيّل الموزمبيق اللائحة بِنقطة واحدة.

وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد الفوج إلى الدور الأخير من تصفيات مونديال قطر.

وفي المجموعة الثانية، خسرت غينيا الإستوائية بِثلاثية نظيفة بعيدا عن الدّيار أمام تونس، ثم فازت بِميدانها (1-0) على موريتانيا (شريط الفيديو الثاني والأخير).

وتتصدّر تونس اللائحة بِرصيد 6 نقاط، وتتموقع زامبيا ثانية بِمجموع 3 نقاط، وتملك غينيا الإستوائية الرّصيد ذاته لكن في المركز الثالث (زامبيا تتفوّق بِمقياس فارق الأهداف: -1/-2)، وتتذيّل موريتانيا اللائحة بِلا شيء.

وبِخصوص منتخب سيراليون، فتفسير غيابه يكمن في أن مشاركته في تصفيات كأس العالم 2022، تجمّدت في الدور الأوّل الذي سبق مرحلة المجموعات.

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