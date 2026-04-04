بِالفيديو: مازة “يُغْرِقُ” عمورة

تفوّق اللاعب الدولي الجزائري إبراهيم مازة على مواطنه محمد الأمين عمورة، عصر السبت.

وفاز فريق بايرن ليفركوزن بِنتيجة عريضة (6-3) على الضيف نادي فولفسبورغ، في مباراة لِحساب الجولة الـ 28 من عمر البطولة الألمانية.

وسجّل إبراهيم مازة الهدف الخامس لِفريقه بايرن ليفركوزن، في الدقيقة الـ 73. فرفع رصيده إلى 4 أهداف في مسابقة “البوندسليغا” نسخة 2025-2026.

وتتحوّل الحصيلة إلى 6 أهداف و5 تمريرات حاسمة، في كل المنافسات الرسمية للأندية هذا الموسم.

وخاض صانع الألعاب مازة والمهاجم عمورة كامل أطوار هذه المواجهة.

وأمسى بايرن ليفركوزن يجمع 49 نقطة في الرتبة الـ 6، ويتموقع فولفسبورغ في  المركز الـ 17 وقبل الأخير بِرصيد 21 نقطة.

ولم يفز نادي فولفسبورغ في المباراة الـ 11 له تواليا، ويتخلّف بِفارق 5 نقاط عن صاحب الرتبة الـ 15 فريق كولن، وقد ينزل إلى القسم الثاني، إذا علمنا أن كولن تنقصه مباراة.

