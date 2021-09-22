بِالفيديو: مبابي يستفزّ أوكيجة و”المُراهق” نيمار يتجرّأ فجأة!

توتّرت أعصاب حارس المرمى الدولي الجزائري ألكسندر أوكيجة سهرة الأربعاء، بعد استفزاز صدر عن المهاجم كيليان مبابي.

حدث ذلك خلال مباراة فريق ماتز والضيف نادي باريس سان جيرمان، في إطار الجولة السابعة من عمر البطولة الفرنسية للموسم الجديد.

وانتهت هذه المباراة بِخسارة حارس المرمى ألكسندر أوكيجة وفريقه ماتز، بِنتيجة هدفَين لِهدف.

وقام مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي بِاستفزاز الحارس أوكيجة، بعد الهدف الثاني في الوقت بدل الضّائع (90+2). ونهض الدولي الجزائري وطارد مبابي، قبل أن يتدخّل البرازيلي نيمار مهاجم “البي آس جي” ويردّ بِعنف، ويدفع أوكيجة لِيسقط أرضا.

واللافت أن الحكم “تعامى” عن استفزاز مبابي وعنف نيمار، وأشهر بطاقة صفراء في وجه أوكيجة! ناهيك عن طرده لِمدافع ماتز الدولي التونسي ديلان براون ومدربه فريديريك أنتونيتي، في الوقت بدل الضّائع.

ويُحظى فريق باريس سان جيرمان بـ “تدليل” كبير، من قبل مسؤولي الرابطة الفرنسية المحترفة لِكرة القدم وحكامها. وهو ما ندّد به بِشدّة رئيس نادي أولمبيك ليون جون ميشال أولاس سهرة الأحد الماضي وفي اليوم الموالي.