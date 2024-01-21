بِالفيديو: مباراة المغرب والكونغو تحوّلت إلى حلبة للملاكمة

توتّرت أعصاب لاعبي المغرب والكونغو الديموقراطية مساء الأحد، بعد نهاية مباراة المنتخبَين.

وبادر الفريق المغربي إلى التسجيل في الدقيقة الـ 6، وعادلت الكونغو الديموقراطية الكفّة في الدقيقة الـ 76، مع إهدار المنتخب الأخير ركلة جزاء في الدقيقة الـ 42. في مباراة انتهت بِنتيجة التعادل (1-1)، ولُعبت بِمدينة سان بيدرو الإيفوارية، لِحساب الجولة الثانية وقبل الأخيرة من دور المجموعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا. تحت إدارة تحكيم من كينيا.

وتحوّل الملعب بعد نهاية المباراة إلى أشبه بِحلبة ملاكمة، كما تُظهره صور أشرطة الفيديو المُدرجة أدناه، حيث تُبرز إحداها تلاسن المدرب وليد الركراكي مع القائد والمدافع شانسيل مبيمبا. ويُرجّح أن يكون التقني المغربي وراء اشتعال فتيل الشغب، ذلك أن اللاعب الكونغولي كان “يُصلّي”.

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الفيديو الثالث: (إضغط هنا)

الفيديو الرابع: (إضغط هنا)