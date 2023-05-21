بِالفيديو: محرز يرفض الاحتفال مَزْهُوًّا بِالخمر

رفض النّجم الجزائري رياض محرز مجاراة زملائه في فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، والاحتفال مثلهم بِحمل كؤوس الخمر.

وفي شريط فيديو بثّته إدارة نادي مانشستر سيتي، ظهر لاعبو الفريق الإنجليزي يحتفلون بِالاحتفاظ بِلقب “البريمرليغ”، وهم يحملون كؤوس الخمر ويتمايلون، حتى لا يُقال “يترنّحون”!

وفضّل رياض محرز بِالمُقابل حمل هاتفه النقّال وتخليد اللّحظة التاريخية، غير أن ذلك لم يمنعه من الترديد الجماعي للأغنية الشهيرة “نحن الأبطال”، للفرقة الفنية البريطانية “كوين”.