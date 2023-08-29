بِالفيديو: محرز يُبدع تسجيلا وتمريرا

أبدع اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز سهرة الثلاثاء، تسجيلا وتمريرا بِزيّ نادي الأهلي السعودي.

وفاز فريق الأهلي بِنتيجة (2-0) على ضيفه نادي الطائي، في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة الرابعة من عمر البطولة السعودية.

وسجّل الجناح محرز الهدف الأوّل في الدقيقة الـ 39 (الفيديو)، وصنع الثاني بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 59 (الفيديو). رافعا غلّته إلى هدفَين وتمريرتَين حاسمتَين في البطولة السعودية للموسم الجاري.

وغاب صانع الألعاب الجزائري رياض بودبوز، الذي قد يكون يستعدّ لِخوض تجربة جديدة مع نادٍ آخر.

وطرد الحكمُ لاعبَ غينيا بيساو ألفا سيميدو متوسّط ميدان نادي الطائي، في الدقيقة الـ 35.

وبات فريق الأهلي يجمع 12 نقطة في الصّدارة، رفقة نادي الاتحاد. ويجمع فريق الطائي 3 نقاط في الرّتبة الـ 14.