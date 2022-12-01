بِالفيديو: ميسي وجماهير الكرة في البنغلاديش.. ذكريات “جانيتو”!

احتشد جمهور غفير في كبرى شوارع مدينة دكا عاصمة البنغلاديش في ساعة مُبكّرة من صباح الخميس، لِمشاهدة مباراة الأرجنتين مع بولونيا والنّجم ليونيل ميسي تحديدا.

وفاز منتخب الأرجنتين بِثنائية نظيفة على فريق بولونيا، بِرسم الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لِمنافسة كأس العالم 2022 بِقطر.

ولُعبت هذه المباراة سهرة الأربعاء على الساعة الثامنة مساءً بِالتوقيت الجزائري، والخميس على الساعة الواحدة صباحا بِتوقيت البنغلاديش، البلد الذي يقع في جنوب شرق آسيا.

وحضر عدد مُذهل من المُشجّعين إلى كبرى شوارع العاصمة دكا، حيث نُصّبت شاشات عملاقة، لِمشاهدة ما يفعله النجم ميسي. ولم يعبأ الجمهور بِالتوقيت المتأخّر، كما نقلته عديد وسائل الإعلام عبر أرجاء المعمورة.

وذكّرت هذه الصور بِجماهير الأفلام الهندية وفتنة النّجم “جانيتو”، علما أن البنغلاديش دولة مُجاورة لِبلد سينما “بوليوود”.

ويُحظى ميسي بِشعبية جارفة في البنغلاديش، هذا البلد الذي يبلغ تعداد سكّانه 165 مليون نسمة، وفقا لِأحدث الاحصائيات الرّسمية.

واللافت أن كرة القدم ليست رياضة شعبية في البنغلاديش، حيث تنتشر لعبة الكريكت. لكن ليونيل ميسي استطاع أن يكسب قلوب ملايين الشباب هناك.