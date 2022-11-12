بِالفيديو: مَن هو “مهدي ليريس”؟

الوافد الجديد إلى بيت "الخضر"

استلم اللاعب الجزائري المُغترب مهدي ليريس لِأوّل مرّة دعوة المشاركة مع المنتخب الوطني لِكرة القدم.

وسيحضر مهدي ليريس (24 سنة) وقائع المقابلتَين الودّيتَين لـ “الخضر” أمام مالي والسويد، في الـ 16 والـ 19 من نوفمبر الحالي.

وأبصر مهدي ليريس النور بِبلدية مون دو مارسان بِالجنوب الغربي الفرنسي عام 1998، مُنحدرا من أب إسباني وأمّ جزائرية.

ويرتدي ليريس زيّ نادي سامبدوريا الإيطالي منذ صيف 2019، بِعقدٍ تنقضي مدّته في الفصل ذاته من عام 2024.

وشارك مهدي ليريس في 13 مباراة بِزيّ فريق سامبدوريا، لِحساب بطولة وكأس إيطاليا نسخة 2022-2023. يوجد بينها 9 مواجهات خاضها أساسيا، مع حيازته تمريرة حاسمة في الرّصيد.

ومثّل ليريس على مستوى الأكابر أيضا ألوان ناديَي كييفو فيرون وبريشيا الإيطاليَين، فضلا عن صنف أقلّ من 19 لِنادي جوفانتوس من البلد ذاته. وقبل ذلك في صغره، تكوّن في مدرسة نادي ملعب مونتوا الفرنسي (الدرجة الخامسة حاليا).

ويملك ليريس طولا فارعا بـ 1.86م، ويرتدي القميص رقم “37” لِنادي “إ بلوتشيركياتي”.

ولم يلعب مهدي ليريس لِأيّ منتخب وفي جميع الأصناف، ما يعني أن التحاقه بـ “محاربي الصّحراء” كان مرنا. وبِعبارة أخرى، لم يلجأ الاتحاد الجزائري لِكرة القدم إلى “الفيفا” لِجلب الرّخصة الدولية.

ويُوظّف التقني الصربي ديان ستانكوفيتش مدرب فريق سامبدوريا الإيطالي لاعبه ليريس في منصب متوسط ميدان، فيما أدرجه اتحاد الكرة الجزائري – حين الإعلان عن قائمة ودّيتَي مالي والسويد – في خانة المدافعين.

وتُبرز صور شريط الفيديو المُدرج أدناه لقطات عن المستوى الفني وأسلوب لَعِبِ مهدي ليريس، إلى حدّ ما.