بِالفيديو: مُدرب مُنافس “الخضر” يتّهم الحكم ويُقدّم طلبا لِاتحاد الكرة

اتّهم النّاخبُ الوطني الأوغندي بول بوت الحكمَ، بِالانحياز إلى الفريق المُنافس غينيا كوناكري.

وفازت غينيا كوناكري بِنتيجة (2-1) على الضّيف الأوغندي، بعد ظهيرة الجمعة الماضية. لِحساب الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026. ضمن فوج يضمّ أيضا الجزائر والموزمبيق وبوتسوانا والصّومال.

وحمّل مدربُ منتخب أوغندا الحكمَ ميسي مفوتو من الكونغو برازافيل، بِإهداء الفوز للمنافس الغيني (الفيديو).

في سياق آخر، ذكرت أحدث تقارير صحافة أوغندا أن النّاخب الوطني بول بوت، طالب اتحاد الكرة المحلّي بِتوفير المُعدّات التكنولوجية الضرورية، من أجل جمع المعلومات عن لاعبيه، ودراسة أدائهم في المقابلات. حتّى يستفيد منها في المواجهات الثماني المتبقّية في تصفيات المونديال.

ويقود التقني بول بوت منتخب أوغندا لِمواجهة الجزائر، بِرسم الجولة الرّابعة من تصفيات كأس العالم.

ويُفترض أن تُجرى هذه المباراة بِأوغندا، في جوان 2024.

للإشارة، فإن الجزائر حرمت التقني البلجيكي بول بوت من حضور وقائع مونديال البرازيل 2014. ذلك أنه كان يُدرب منتخب بوركينا فاسو، الذي واجه “الخضر” في الدور الأخير من التصفيات.