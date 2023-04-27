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رياضة

بِالفيديو: نجل زيدان يُغازل الجزائر بِأغنية لـ “الشاب بلال”

علي بهلولي
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بِالفيديو: نجل زيدان يُغازل الجزائر بِأغنية لـ “الشاب بلال”
الأرشيف
لوكا زيدان

نشر لوكا زيدان نجل أسطورة كرة القدم زين الدين زيدان رسالة مُثيرة للجدل، فُسّرت بِأنه يرغب في تمثيل ألوان المنتخب الوطني الجزائري.

وفي أحدث ظهور له عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، نشر حارس المرمى لوكا زيدان صورته، وأرفقها بِموسيقى للمطرب الجزائري “الشاب بلال”، يحمل أحد مقاطعا عبارة “توحشت بلادي” (الجزائر الموطن الأصلي لِوالده وجدّه). في رسالة مُبطّنة فسّرها المُشتركون في حسابه، بِأن لوكا زيدان يُخاطب مسؤولي اتحاد الكرة الجزائري والناخب الوطني جمال بلماضي، بِتوجيه الدّعوة إليه لِارتداء زيّ “مُحاربي الصّحراء”.

وسبق لِحامي العرين لوكا زيدان (24 سنة) تمثيل ألوان منتخبات فرنسا للفئات الصغرى، لكنه لم يلعب لِأكابر “الديكة” أو أي فريق وطني آخر. ووفقا للوائح “الفيفا”، يُمكنه تغيير الجنسية الرياضية، والانضمام إلى صفوف منتخب آخر.

وعلى مستوى الأندية، يحترف لوكا زيدان في نادي أيبار من القسم الثاني الإسباني، بِعقدٍ بدأت مدّته في صيف 2022 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2026.

ويتصدّر فريق أيبار لائحة الترتيب قبل 7 جولات عن إسدال السّتار، مُرشَّحا بِقوّة للصّعود إلى القسم الأوّل الإسباني (اللّيغا).

وخاض لوكا زيدان 26 مباراة مع فريق أيبار في البطولة هذا الموسم، من أصل 37 مواجهة.

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