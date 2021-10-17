بِالفيديو: نجما زرقان وفارس يسطعان

سطع نجم اللاعب الدولي الجزائري آدم زرقان مساء الأحد، في مباراة فريقه شارلوروا والضيف نادي جينك.

وأنهى فريق شارلوروا المباراة بِفوز نتيجته ثنائية نظيفة، لِحساب الجولة الـ 11 من عمر البطولة البلجيكية للموسم الحالي.

وصنع متوسط الميدان زرقان الهدف الثاني لِفريقه شارلوروا، بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 88. وتكفّل زميله المهاجم الإيراني علي غوليزاده بِهزّ شباك نادي جينك.

ورفع آدم زرقان غلّته إلى تمريرتَين حاسمتَين بِزيّ نادي شارلوروا، في بطولة بلجيكا نسخة 2021-2022. فضلا عن حيازته رصيد هدف.

وبات فريق شارلوروا بعد هذا الانتصار، يجمع 17 نقطة في المركز الـ 9. ويشغل نادي جينك الرّتبة الـ 12 بِرصيد 14 نقطة.

وفي إيطاليا، وبِرسم الجولة الثامنة من عمر البطولة المحلية للموسم الجاري. تعادل فريق جنوة بِنتيجة (2-2) مع الضيف نادي ساسولو. بعد ظهر الأحد.

وصنع المدافع الدولي الجزائري محمد فارس الهدف الأوّل لِفريقه جنوة، بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 27، وتكفّل زميله المهاجم ماتيا ديسترو بِهزّ شباك نادي ساسولو.

وبات محمد فارس يحوز رصيد تمريرة حاسمة وهدفَين بِزيّ فريق جنوة، في منافسة “الكالتشيو” نسخة 2021-2022.

ويشغل نادي جنوة بعد هذا التعادل الرّتبة الـ 17 بِرصيد 6 نقاط، ويتموقع نادي ساسولو في المركز الـ 14 بِمجموع 8 نقاط.