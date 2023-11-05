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رياضة

بِالفيديو: هدفان وفوز وضربة مقصّية استعراضية لـ “عمّورة”

علي بهلولي
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بِالفيديو: هدفان وفوز وضربة مقصّية استعراضية لـ “عمّورة”
ح.م

أهدى اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة مساء الأحد، فريقه سان جيلواز البلجيكي نقاط الفوز.

وتغلّب نادي سان جيلواز بِنتيجة (2-1) على الضّيف فريق بروج، في مباراة أُقيمت فعّالياتها لِحساب الجولة الـ 13 من عمر البطولة البلجيكية.

وسجّل المهاجم عمّورة هدفَي نادي سان جيلواز، في الدقيقتَين الـ 22 والـ 68.

وهزّ عمّورة شباك حارس منتخب بلجيكا ونادي ليفربول الإنجليزي سابقا، وحامي عرين فريق بروج حاليا سيمون مينيولي، بِضربة مقصّية استعراضية، في الهدف الأوّل تحديدا (الفيديو). بينما وقّع الهدف الثاني من زاوية ميّتة (الفيديو).

وبات عمّورة يجمع رصيد 8 أهداف في بطولة بلجيكا، نسخة 2023-2024.

ويتحوّل الرّقم إلى 11 هدفا وتمريرة حاسمة، بِاحتساب كلّ المنافسات الرّسمية للأندية وأيضا المنتخبات، وبداية الموسم الحالي مع فريق لوغانو السويسري.

واسْتُبدل الدولي الجزائري في الدقيقة الـ 82، وحينها كان فريقه مُتقدّما بِالنتيجة التي انتهت إليها المباراة.

وثبّت فريق سان جيلواز نفسه رائدا للترتيب بِرصيد 31 نقطة، مُتقدّما عن الوصيف نادي أندرلخت بِفارق 4 نقاط. ويشغل فريق بروج المركز الـ 7 بِمجموع 19 نقطة.

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