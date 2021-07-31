بِالفيديو: هدف استعراضي لـ “بن رحمة”

بن رحمة قبيل انطلاق المباراة (صورة نادي وست هام)

أهدى اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة مساء السبت، فوزا لِفريقه وست هام الإنجليزي.

وفاز فريق وست هام بِهدف لِصفر، على نادي برينتفورد الصّاعد حديثا إلى بطولة إنجلترا للقسم الأوّل.

ولُعبت هذه المباراة بِإنجلترا، ضمن إطار استعدادات الفريقَين للموسم الجديد.

وسجّل المهاجم بن رحمة الهدف الوحيد في هذه المباراة عند الدقيقة الـ 65، وفي مرمى فريقه السابق برينتفورد.

ووقّع بن رحمة هدفه بِطريقة استعراضية، كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وبات سعيد بن رحمة وقد أمضى ثاني هدف لِمصلحة فريقه وست هام، في المقابلات التحضيرية هذه الصائفة. بعد هدفه ضد نادي سلتيك الأسكتلندي.