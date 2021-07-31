-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بِالفيديو: هدف استعراضي لـ “بن رحمة”

علي بهلولي
  • 665
  • 0
بِالفيديو: هدف استعراضي لـ “بن رحمة”
بن رحمة قبيل انطلاق المباراة (صورة نادي وست هام)

أهدى اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة مساء السبت، فوزا لِفريقه وست هام الإنجليزي.

وفاز فريق وست هام بِهدف لِصفر، على نادي برينتفورد الصّاعد حديثا إلى بطولة إنجلترا للقسم الأوّل.

ولُعبت هذه المباراة بِإنجلترا، ضمن إطار استعدادات الفريقَين للموسم الجديد.

وسجّل المهاجم بن رحمة الهدف الوحيد في هذه المباراة عند الدقيقة الـ 65، وفي مرمى فريقه السابق برينتفورد.

ووقّع بن رحمة هدفه بِطريقة استعراضية، كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وبات سعيد بن رحمة وقد أمضى ثاني هدف لِمصلحة فريقه وست هام، في المقابلات التحضيرية هذه الصائفة. بعد هدفه ضد نادي سلتيك الأسكتلندي.

مقالات ذات صلة
إدارة نيس تتضامن مع أسرة بوداوي بِهذا القرار

إدارة نيس تتضامن مع أسرة بوداوي بِهذا القرار

بيع عمورة.. إدارة الوفاق تُوضّح

بيع عمورة.. إدارة الوفاق تُوضّح

نادي”مونزا” الإيطالي يعرض 17 مليون أورو لضم وناس

نادي”مونزا” الإيطالي يعرض 17 مليون أورو لضم وناس

الأولمبياد: لحولو وخليف يمنحان بصيص أمل وإقصاء جديد لسحنون ومليح

الأولمبياد: لحولو وخليف يمنحان بصيص أمل وإقصاء جديد لسحنون ومليح

مدرب غالاتاسراي التركي يتحسر على ضياع صفقة غزال

مدرب غالاتاسراي التركي يتحسر على ضياع صفقة غزال

ياسر لعروسي يلتحق رسميا بنادي تروا الفرنسي

ياسر لعروسي يلتحق رسميا بنادي تروا الفرنسي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد