بِالفيديو: هدف خرافي بـ “الكرة السّاقطة” لِعمورة

رفع اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة سهرة الخميس غلّته إلى عشرة أهداف، بِزيّ نادي لوغانو السويسري.

وفاز فريق لوغانو بِثنائية نظيفة على الزّائر نادي يانغ بويز، لِحساب الجولة الـ 35 وقبل الأخيرة من عمر البطولة السويسرية.

ودخل المهاجم عمورة إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 75، لِيتمكّن بعد 14 دقيقة من تسجيل الهدف الثاني.

وهزّ عمورة شباك حارس يانغ بويز أنطوان راتشوبي بِفنّية “الكرة الساقطة” (شريط الفيديو المُدرج أدناه).

وبات عمورة يحوز ثمانية أهداف في البطولة السويسرية، وهدفَين في كأس هذا البلد، للموسم الحالي.

ويشغل نادي لوغانو بعد هذا الانتصار، الرّتبة الـ 3 بِرصيد 54 نقطة. ويتصدّر فريق يانغ بويز اللائحة بِرصيد 71 نقطة.