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رياضة

بِالفيديو والصّور: بن ناصر يعود بعد غياب لِأكثر من 200 يوم

علي بهلولي
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بِالفيديو والصّور: بن ناصر يعود بعد غياب لِأكثر من 200 يوم
ح.م
إسماعيل بن ناصر خلال مباراة فريقه ميلان آسي والمُنافس نادي فروزينوني.

عاد اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر سهرة السبت إلى المنافسات الرّسمية، بعد غياب دام أكثر من 200 يوم.

ومعلوم أن متوسّط الميدان بن ناصر تعرّض لِإصابة خطيرة في الرّكبة بِتاريخ الـ 10 من ماي الماضي، أجبرته على إجراء عملية جراحية، والرّكون بعدها للعلاج والرّاحة.

ودخل بن ناصر إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 79، من عمر مباراة فريقه ميلان آسي والضّيف نادي فروزينوني، لِحساب الجولة الـ 14 من عمر البطولة الإيطالية (الفيديو).

وما زال بن ناصر يرتدي القميص رقم “4” لِفريق “الروسونيري”، والذي اشتهر به الأسطورة ديميتريو ألبيرتيني.

وفاز الميلان بِنتيجة (3-1)، فبات يجمع 29 نقطة في المركز الـ 3. ويشغل نادي فروزينوني الرّتبة الـ 11، بِرصيد 18 نقطة.

ودون شكّ، سترفع هذه العودة فرص مشاركة إسماعيل بن ناصر مع المنتخب الوطني الجزائري، في نهائيات كأس أمم إفريقيا، التي تحتضنها كوت ديفوار بداية من الـ 13 من جانفي المقبل.

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