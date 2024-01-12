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رياضة

بِالفيديو والصّور: شغب وإلغاء مباراة الخروب وباتنة

الشروق أونلاين
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بِالفيديو والصّور: شغب وإلغاء مباراة الخروب وباتنة
ح.م

ألغى حكم السّاحة محمد سعيدي، الجمعة، مباراة فريق جمعية الخروب والضّيف نادي شباب باتنة، بِسبب شغب الجماهير.

وتندرج هذه المباراة ضمن إطار الجولة الـ 11 من عمر بطولة القسم الثاني، فوج “وسط- شرق”.

واجتاح أنصار الفريقَين أرضية ميدان “عابد حمداني” بِالخروب، وحدثت أعمال شغب، أجبرت الحكم على إلغاء المباراة (الفيديو).

وقبل هذه الجولة، كان الفريق الزّائر شباب باتنة يشغل المركز الـ 3 بِرصيد 20 نقطة، وتتموقع جمعية الخروب في الرّتبة الـ 12 بِمجموع 9 نقاط.

ويُنتظر أن تدرس لجنة الانضباط في تاريخ لاحق ملف هذه المباراة، لِاتّخاذ الحكم المناسب.

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