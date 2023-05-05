بِالفيديو والصّور: كأس وإبداع ولقطة هزلية مِن “قندوسي”

أحرز اللاعب الجزائري أحمد قندوسي مساء الجمعة الكأس المصرية الممتازة، بِزيّ نادي الأهلي.

وفاز فريق الأهلي بِهدف لِصفر بعد الوقت الإضافي على نادي بيراميدز، فحصد الكأس المصرية الممتازة، التي لُعبت مقابلتها بِالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وشارك متوسّط الميدان قندوسي أساسيا في هذه المباراة، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 76.

وقدّم ابن معسكر لمسات فنية ساحرة فوق المُستطيل الأخضر، كما تُظهره صور أشرطة الفيديو الثلاثة الأولى المُدرجة أدناه.

وقام قندوسي أيضا بِحركة هزلية لمّا قاد سيارة الإسعاف، حين إصابة زميله في فريق الأهلي محمود متولي. كما تُبرزه صور شريط الفيديو الرّابع والأخير المُدرج أدناه.

وبات أحمد قندوسي في ظرف وجيز وقد زيّن رفوف خزانته بِالتتويج الثاني مع فريق الأهلي: كأس مصر والكأس الممتازة. عِلما أن النادي مُتأهّل لِنصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا، ويتصدّر لائحة ترتيب البطولة المحلّية.

وكان أحمد قندوسي (23 سنة) قد انتقل من وفاق سطيف إلى الأهلي في أواخر جانفي الماضي، بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2027.