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رياضة

بِالفيديو: 8 أهداف للبايرن في 37 دقيقة وتوقيع على طريقة بلايلي ضدّ المغرب

الشروق الرياضي
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بِالفيديو: 8 أهداف للبايرن في 37 دقيقة وتوقيع على طريقة بلايلي ضدّ المغرب
ح.م
هاري كين

تمكّن فريق بايرن ميونيخ الألماني مساء السبت، من تسجيل ثمانية أهداف في ظرف 37 دقيقة فقط، وفي الشوط الثاني استثناءً.

وفاز البايرن بِنتيجة ساحقة (8-0) على ضيفه نادي درامشت، في مباراة أُقيمت فعّالياتها لِحساب الجولة التاسعة من عمر البطولة الألمانية.

وهزّ لاعبو العملاق البافاري شباك نادي درامشت في الدقائق: الـ 51 والـ 56 والـ 60 والـ 64 والـ 69 والـ 71 والـ 76 والـ 88. الفترة المُرادفة – بِالتقريب – لِهدف كلّ 4 دقائق ونصف الدقيقة.

وتألّق الدولي الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ بِتسجيل ثلاثية، أحد أهدافها على طريقة الجزائري يوسف بلايلي في مرمى المغرب (الفيديو). فضلا عن توزيعه لِتمريرة حاسمة.

ورفع هاري كين غلّته إلى 12 هدفا في البطولة الألمانية، و5 تمريرات حاسمة.

وحفلت هذه المباراة بِأمور أخرى، بينها قرار لافت، حيث طرد الحكم 3 لاعبين: أحدهما من البايرن في الدقيقة الـ 4، ومنافسَين له من نادي درامشت في الدقيقتَين الـ 21 والـ 44.

ولم يسبق في تاريخ “اليوندسليغا”، أن طرد الحكم 3 لاعبين في الشوط الأوّل من المباراة. استنادا إلى إحصائيات الموقع العالمي المُتخصّص “أوبتا”.

وعاد الحارس مانويل نوير إلى عرين بايرن ميونيخ، وخاض كامل أطوار هذه المباراة، بعد غياب اقترب من مدّة السنة. ذلك أنّه تعرّض لِإصابة في السّاق شهر ديسمبر من سنة 2022، أجبرته على إجراء عملية جراحية وأبعدته عن الميادين منذ ذلك التاريخ.

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