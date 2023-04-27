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الجزائر

تأجيل إلزامية الدفع الإلكتروني لطالبي تأشيرة المملكة المتحدة

محمد عبد المؤمن
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تأجيل إلزامية الدفع الإلكتروني لطالبي تأشيرة المملكة المتحدة
أرشيف
المملكة المتحدة

أعلنت هيئة التأشيرات والهجرة في المملكة المتحدة (UKVI) يوم الخميس، عن تأجيل اعتماد نظام الدفع الرقمي لرسوم طلبات التأشيرة من الجزائر.

وسيشرع في تطبيق إلزامية الدفع الإلكتروني للرسوم في 11 ماي المقبل، بدلا من 26 أفريل الجاري، وذلك لأسباب تقنية، حسب ما أوضحته الهيئة.

إلى ذلك الحين، سيستمر مقدمو طلبات التأشيرة في الجزائر في الاختيار بين الدفع نقدًا في مركز طلبات التأشيرة، أو استخدام الدفع الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.

وأعلنت سفارة المملكة المتحدة بالجزائر يوم 5 أفريل، أن الدفع الإلكتروني سيكون إلزاميا على جميع طلبات التأشيرة، بداية من التاريخ المذكور.

وتأتي هذه التغييرات، تماشيا مع ماهو معمول به في إجراءات طلب التأشيرة مع مختلف دول العالم، حسب ما أوضحته السفارة.

وتوفّر مصالح التأشيرات في سفارة المملكة المتحدة، منصة رقمية جديدة، لتقديم خدمة أكثر أمانًا وملاءمة للدفع الإلكتروني، يضيف البيان.

ويتمّ الدفع الإلكتروني لرسوم التأشيرة،  على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية. قبل تقديم جواز السفر والقياسات الحيوية الخاصة بالطالبين، في مركز تقديم الطلبات المخصّص لهم.

وقالت السفارة إن المملكة المتحدة أصدرت أكثر من 19 ألف تأشيرة للمواطنين الجزائريين عام 2022، بزيادة نسبتها 76 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

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