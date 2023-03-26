تأجيل قرعة مونديال الأواسط بِسبب الكيان الصّهيوني

قرّر الإتحاد الدولي لِكرة القدم، الأحد، تأجيل عملية سحب قرعة كأس العالم لِفئة أقلّ من 20 سنة إلى تاريخ لاحق، بِسبب مشاركة منتخب الكيان الصّهيوني.

وكان يُفترض سحب القرعة الجمعة المقبلة بِأندونيسيا، هذا البلد الآسيوي الذي يحتضن مونديال الأواسط في فترة ما بين الـ 20 من ماي والـ 11 من جوان المُقبلَين، بِمشاركة 24 منتخبا، بينهم فريقًا يُمثّل الكيان الصّهيوني.

وطالب حاكم مقاطعة بالي الأندونيسية واين كوستر في الأيّام القليلة الماضية بِإقصاء منتخب الكيان الصّهيوني، بِسبب جرائمه الوحشية في فلسطين. كما عرفت العاصمة جاكارتا مسيرات طالب فيها المُتظاهرون بِإبعاد الكيان الصّهيوني عن مونديال الأواسط بِبلدهم. استنادا إلى ما ذكرته وكالة الأنباء الأمريكية “أسوشيتد برس” في تقرير لها نشرته، الأحد.