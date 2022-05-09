تأجيل محاكمة السعيد بوتفليقة وحداد إلى 23 ماي

قضية التمويل الخفي لحملة العهدة الخامسة:

أجل رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي محاكمة السعيد بوتفليقة وعلي حداد المتابعين في ملف التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس المتوفي عبد العزيز بوتفليقة الى تاريخ 23 ماي الجاري.

وسبق لرئيس القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي امحمد، أن أجل يوم 18 أفريل 2022، محاكمة شقيق الرئيس المتوفي ومستشاره الخاص السعيد بوتفليقة والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد إلى 9 ماي.

التأجيل كان بطلب من هيئة دفاع السعيد بوتفليقة من أجل تحضير الملف والاطلاع عليه، الى جانب غياب هيئة دفاع المتهم علي حداد.

وإلى ذلك طالب عبد المالك سلال الوزير الأول الأسبق، الذي يمثل في قضية الحال كشاهد، من القاضي عدم حضور الجلسة والاكتفاء بسماع شهادته عن طريق المحاكمة المرئية من سجن قليعة.

وكان القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد قد برمج محاكمة شقيق الرئيس المتوفى ومستشاره السعيد بوتفليقة، والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات “الأفسيو”، علي حداد يوم الإثنين 18 أفريل، حيث يتابعان في ملف التمويل الخفي للحملة الانتخابية وتبييض الأموال وإخفاء عائدات متحصل عليها من جرائم فساد.

وكان تأجيل النظر في القضية منتظرا باعتبار أنها أول جلسة، كما أن السعيد بوتفليقة حسب ما كشفت عنه مصادر “الشروق” يتابع في ملف الحال بـ 6 تهم فساد ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 06/ 01.

ويتضمن ملف الحال وقائع ذات صلة بالحملة الانتخابية، للرئيس المتوفى، عبد العزيز بوتفليقة، للمرور إلى العهدة الخامسة قبل حراك 22 فيفري 2019، وحسب ما كشف عنه علي حداد خلال التحقيق معه الذي صرح أمام قاضي التحقيق الغرفة الثالثة للقطب الاقتصادي والمالي، فإنه قد تلقى مكالمة من شقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة بخصوص منحه جزءا من عتاد “دزاير تيفي” التابع لمجمع وقت الجزائر لصالح “قناة الاستمرارية” المخصصة لمرافقة الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة.

من جهته، فإن السعيد بوتفليقة أنكر خلال مثوله أمام قاضي التحقيق لنفس الجهة القضائية جميع التهم الموجه إليه، المتعلقة بجنح تبيض أموال، تمويل الحملة الانتخابية للعهدة الخامسة وإخفاء عائدات متحصل عليها من جرائم فساد ونفى نفيا قاطعا علاقته بمجمع علي حداد، كما صرح السعيد أن تمويل الحملة الانتخابية ليس لها أي أساس من الصحة، كونه مستشارا لرئيس الجمهورية السابق وغير مسؤول عن حملته الانتخابية، بل هناك مسؤولون آخرون مكلفون بالعملية.

وقبل أيام أحال قاضي التحقيق الغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، على قسم الجدولة، ملف التمويل الخفي للحملة الانتخابية وتبييض الأموال وإخفاء عائدات متحصل عليها من جرائم فساد، والمتابع فيه شقيق الرئيس السابق ومستشاره السعيد بوتفليقة، ورجل الأعمال الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات ” الأفسيو”، علي حداد، ليتم برمجة المحاكمة خلال أيام.

حداد: تلقى مكالمة لمنح عتاد “دزاير تيفي” لصالح قناة “الاستمرارية”

ويتضمن ملف الحال وقائع ذات صلة بالحملة الانتخابية، للرئيس المتوفى، عبد العزيز بوتفليقة، للمرور إلى العهدة الخامسة قبل حراك 22 فيفري 2019.

وحسب ما كشف عنه علي حداد خلال التحقيق معه الذي صرح أمام قاضي التحقيق الغرفة الثالثة للقطب الاقتصادي والمالي فإنه قد تلقى مكالمة من شقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة بخصوص منحه جزءا من عتاد “دزاير تيفي” التابع لمجمع وقت الجزائر لصالح “قناة الاستمرارية” المخصصة لمرافقة الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة.

الشقيق المستشار: لست مسؤولا عن الحملة الانتخابية لأخي الرئيس

من جهته، فإن السعيد بوتفليقة أنكر خلال مثوله أمام قاضي التحقيق لنفس الجهة القضائية جميع التهم الموجه إليه، المتعلقة بجنح تبيض أموال، تمويل الحملة الانتخابية للعهدة الخامسة وإخفاء عائدات متحصل عليها من جرائم فساد ونفى نفيا قاطعا علاقته بمجمع علي حداد، كما صرح السعيد أن تمويل الحملة الانتخابية ليس لها أي أساس من الصحة، كونه مستشارا لرئيس الجمهورية السابق وغير مسؤول عن حملته الانتخابية، بل هناك مسؤولون آخرون مكلفون بالعملية.

وبالمقابل، فقد صرح الوزير الأول السابق عبد المالك سلال أمام القاضي كشاهد في قضية الحال أنه لا يعرف ماذا جرى بين السعيد بوتفليقة وعلي حداد بخصوص قناة “الاستمرارية”، وأكد أنه فعلا تم تعيينه من طرف السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مديرا لحملة الرئاسيات التي كان مزمعا إجراؤها بتاريخ 18 أفريل 2019.

وفي هذا الإطار، باشرت مهام الأعمال التحضيرية لهذه الحملة الانتخابية في جوانبها التنظيمية فقط، يقول سلال، أما بالنسبة لتسيير وإدارة الأمور المالية، فإنه ليس لي أي دخل ولهذا الغرض تم تعيين أمين المال، المدعو شايد حمود المكنى عبد الرحمان، من طرف شقيق الرئيس.

كما مثل الوزير السابق للصناعة ورئيس الحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، كشاهد أيضا أمام نفس القاضي الغرفة الثالثة، باعتباره كان مكلفا بلجنة الاتصال خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل للمترشح الحر، عبد العزيز بوتفليقة، حيث نفى نفيا قاطعا معرفته بملف قضية الحال، وأكد أن مهامه تنحصر في “الاتصال” وتنظيم تجمعات خاصة في منطقة القبائل، وأنه لا يعرف عن حيثيات قناة “الاستمرارية” التي كان من المقرر استحداثها خصيصا لتحضير وإدارة الحملة الانتخابية.