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رياضة

تأجيل موعد سحب قرعة “كان” 2022

علي بهلولي
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تأجيل موعد سحب قرعة “كان” 2022

تأجّل موعد سحب قرعة نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022 إلى تاريخ لاحق، استنادا إلى بيان نشرته “الكاف”، الأحد.

جاء ذلك بِسبب استمرار مخاطر جائحة “كورونا”، كما فسّرته هيئة الرئيس باتريس موتسيبي.

وكان يُفترض سحب قرعة البطولة الكروية الإفريقية في الـ 25 من جوان الحالي.

وستُعلن “الكاف” في تاريخ لاحق عن الموعد الجديد لِسحب قرعة “كان” الكاميرون 2022، يقول بيان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وكان ستار التصفيات قد أُسدل مطلع جوان الحالي، بِإجراء آخر مباراة بين منتخب سيراليون وضيفه البنيني.

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