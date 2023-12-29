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رياضة

تأخّر انطلاق مباراة تركية في السعودية بِسبب “أتاتورك”

الشروق الرياضي
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تأخّر انطلاق مباراة تركية في السعودية بِسبب “أتاتورك”

تأخّر تنظيم مباراة الكأس التركية الممتازة لِكرة القدم بين ناديَي قلعة السرايا وفنربخشة، بِالسعودية مساء الجمعة.

وكان يُفترض أن تنطلق المباراة بِالعاصمة الرياض، الجمعة على الساعة السابعة إلّا الرّبع مساءً بِالتوقيت الجزائري.

ومنع الأمنُ السعوديُّ ناديَي قلعة السرايا وفنربخشة وأيضا مُشجّعي الفريقَين، من الدخول إلى الملعب بِأقمصة تحمل صورة “مصطفى كمال أتاتورك” (أوّل رئيس لِتركيا الحديثة).

ورفض مسؤولو الناديَين التركيَين خوض المباراة بِسبب هذا المنع، وهو سبب تأخّرها.

للإشارة، فإن إقامة هذه المباراة بِالرياض، جاء بعد اتّفاق سابق بين اتحادَي الكرة التركي والسعودي. وأيضا تندرج ضمن إطار مساعي مسؤولي الكرة السعودية لِاستضافة عديد التظاهرات الكبرى للعبة، قبل تنظيم منافسة كأس العالم عام 2034.

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