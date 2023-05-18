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رياضة

تأسيس منتخب الصحراء الغربية لِكرة القدم

علي بهلولي
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تأسيس منتخب الصحراء الغربية لِكرة القدم
الأرشيف
منتخب الصحراء الغربية.

أُعلن بِالجزائر، الخميس، وبِصفة رسمية عن تأسيس منتخب الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية لِكرة القدم.

جاء ذلك بِحضور سفير الصحراء الغربية بِالجزائر عبد القادر طالب عمر، ومسؤولي نادي مولودية الجزائر، بِقاعة المحاضرات لِملعب “5 جويلية 1962”.

وسيُجري منتخب الصحراء الغربية لِكرة القدم مباراة ودّية مع نادي مولودية الجزائر، ويحتضن أطوارها ملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي السبت المقبل.

وقال الحاج رجم رئيس نادي مولودية الجزائر بِهذا الصّدد: “نتشرّف بِالدّعوة التي تلقّاها فريقنا لِمواجهة منتخب جمهورية الصحراء الغربية، ونُرحّب بِالأشقاء من الجمهورية الصحراوية في بلدهم الثاني الجزائر، بِمناسبة الإعلان الرّسمي عن تأسيس فريق الجمهورية الصحراوية لِكرة القدم”.

وأضاف: “لَطالما ارتبط نادينا مولودية الجزائر بِمواقف ثورية وتحرّرية منذ تأسيسه، و كان ولا يزال ثابتا على مواقفه التي تُكرّس السّيادة الجزائرية، وموقف الجزائر دولة كانت ولا زالت تُدعّم حق الشعوب في تقرير مصيرها”.

وتابع رئيس “العميد” يقول: “المولودية دعّمت سابقا منتخب جبهة التحرير الوطني بِلاعبين أوصلوا صوت الثورة الجزائرية إلى مختلف ربوع العالم، واليوم يُدرك فريقنا جيّدا قيمة الدور الذي يُمكن أن تلعبه كرة القدم في قضايا مماثلة”.

واختتم الحاج رجم قائلا: “رمزية المباراة لا يختزلها البعد التاريخي فقط، حتى البعد المكاني له رمزية يُجسّدها ملعب نيلسون مانديلا، هذه الشخصية الثورية التي تُعتبر رمزا للنّضال والوقوف مع الشعوب المضطهدة. واليوم نُبارك للشعب الصحراوي الشقيق تأسيس هذا المنتخب”.

وبِدوره، قال التقني الفرنسي باتريس بومال مدرب المولودية: “مواجهة منتخب الصحراء الغربية فرصة جيّدة لِتحضير ما تبقّى من مباريات البطولة، ومواجهة هذا المنافس سيكون مفيدا لنا، وخوض المباراة في ملعب نيلسون مانديلا يحمل رمزية بِالنسبة لي”.

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