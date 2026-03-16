-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

تأمين “مضيق هرمز”.. الصين ترد على طلب ترامب

الشروق أونلاين
  • 2665
  • 0
وكالات
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم ​الاثنين، إن بكين على تواصل “مع ‌جميع الأطراف” بشأن الوضع في مضيق هرمز.

وأفادت وكالة رويترز أنه خلال ندوة صحفية ​دورية، سُئلت الوزارة عما إذا ​كانت الصين تلقت أي طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمساعدة ​في توفير أمن ​المضيق، الذي يمثل شريانا حيويا لشحنات ‌الطاقة ⁠العالمية.

وقال المتحدث باسم الوزارة لين جيان للصحفيين “نحن على تواصل مع جميع الأطراف بشأن ​الوضع ​الراهن، ونلتزم ⁠بدفع الجهود الرامية إلى تهدئة الوضع ​وخفض التوتر”.

وأضاف لين أن ​الصين ⁠حثت مجددا جميع الأطراف على وقف القتال فورا ⁠لمنع ​التصعيد وحدوث تداعيات ​اقتصادية أوسع نطاقا.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد