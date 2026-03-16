تأمين “مضيق هرمز”.. الصين ترد على طلب ترامب

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم ​الاثنين، إن بكين على تواصل “مع ‌جميع الأطراف” بشأن الوضع في مضيق هرمز.

وأفادت وكالة رويترز أنه خلال ندوة صحفية ​دورية، سُئلت الوزارة عما إذا ​كانت الصين تلقت أي طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمساعدة ​في توفير أمن ​المضيق، الذي يمثل شريانا حيويا لشحنات ‌الطاقة ⁠العالمية.

وقال المتحدث باسم الوزارة لين جيان للصحفيين “نحن على تواصل مع جميع الأطراف بشأن ​الوضع ​الراهن، ونلتزم ⁠بدفع الجهود الرامية إلى تهدئة الوضع ​وخفض التوتر”.

وأضاف لين أن ​الصين ⁠حثت مجددا جميع الأطراف على وقف القتال فورا ⁠لمنع ​التصعيد وحدوث تداعيات ​اقتصادية أوسع نطاقا.