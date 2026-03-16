تأمين “مضيق هرمز”.. الصين ترد على طلب ترامب
قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، إن بكين على تواصل “مع جميع الأطراف” بشأن الوضع في مضيق هرمز.
وأفادت وكالة رويترز أنه خلال ندوة صحفية دورية، سُئلت الوزارة عما إذا كانت الصين تلقت أي طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمساعدة في توفير أمن المضيق، الذي يمثل شريانا حيويا لشحنات الطاقة العالمية.
وقال المتحدث باسم الوزارة لين جيان للصحفيين “نحن على تواصل مع جميع الأطراف بشأن الوضع الراهن، ونلتزم بدفع الجهود الرامية إلى تهدئة الوضع وخفض التوتر”.
وأضاف لين أن الصين حثت مجددا جميع الأطراف على وقف القتال فورا لمنع التصعيد وحدوث تداعيات اقتصادية أوسع نطاقا.