تأهّل أشبال الجزائر إلى البطولة الإفريقية

حجز المنتخب الوطني الجزائري أشبال لِكرة القدم عصر الأحد، تأشيرة التأهّل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا صنف أقل من 17 سنة.

وفاز أشبال المدرب أمين غيموز بِهدف لِصفر على المنافس المصري، في الجولة الخامسة والأخيرة من تصفيات منطقة شمال إفريقيا، التي أُقيمت فعّالياتها بِليبيا.

وسجّل الهدف الجزائري اللاعب عبد الرحمان زاوي في الدقيقة الـ 47، الذين يرتدي زي نادي مولودية المخادمة (ورقلة).

ونال الحارس الجزائري اسكندر غمداني جائزة أحسن لاعب في المباراة، وهو محترف بِنادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي.

وعلى غرار أشبال الجزائر الذين جمعوا 7 نقاط، تأهّل أيضا نظراؤهم لدى مصر (6ن)، فيما تُجرى النهائيات بِبلاد مراكش ما بين الـ 25 من أفريل والـ 15 من ماي المقبل.

ويُشارك 16 منتخبا في البطولة الإفريقية أشبال، على أن تتأهّل الفرق العشرة الأولى إلى مونديال أقل من 17 سنة، المبرمج بِقطر في نوفمبر القادم.