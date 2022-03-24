تاهرات خاض التدريبات مُصابا

خاض اللاعب الدولي الجزائري مهدي تاهرات التدريبات مساء الأربعاء، وهو مصاب على مستوى الرّكبة اليمنى.

وظهر المدافع تاهرت يضع ضِمادة على ركبته اليمنى، في انتظار القرار النهائي لِطبيب المنتخب الوطني وأيضا المسؤول الفني الأوّل جمال بلماضي.

وكان مهدي تاهرت قد خاض مباراة وحيدة في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022 بِالكاميرون، لمّا دخل إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 54 من عمر مواجهة غينيا الاستوائية.

وعلى مستوى الأندية، يُشير تاريخ آخر مواجهة لِهذا اللاعب إلى الـ 18 من مارس الحالي، لمّا خاض كامل أطوار مباراة فريقه الغرافة والمُنافس نادي الدحيل، بِرسم نهائي كأس أمير قطر.

وفي حال غياب تاهرت عن مواجهتَي الكاميرون لا قدّر الله، فإن الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي جلب 8 زملاء له ينشطون أيضا في خطّ الدّفاع.

وينتمي تاهرت إلى مركز قلب دفاع، وفقا للتسمية التقليدية، ويُداعب الكرة بِقدمه اليمنى. تماما مثل زملائه عيسى ماندي وجمال بلعمري وعبد القادر بدران.

وعلى غرار لاعب الخطّ الخلفي لِفريق الغرافة القطري، بدا زميله حارس المرمى الاحتياطي ألكسندر أوكيجة يُعاني المشكل ذاته (الإصابة)، لكن على مستوى اليد اليسرى.