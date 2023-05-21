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الجزائر

تتويج ألماني لزيت الزيتون الجزائرية

م.ص
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تتويج ألماني لزيت الزيتون الجزائرية
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زيت الزيتون

تحصلت علامة زيت الزيتون الجزائرية “بغلية” على الميدالية الذهبية في صنف الزيت العضوية بدون مبيدات، بمسابقة “جوائز زيت الزيتون العالمية في برلين” بألمانيا.

تتويج هو الخامس الذي تتحصل عليه علامة بغلية هذا العام 2023. وقبل هذا التتويج، فازت “بغلية” ومنذ يومين بالميدالية الذهبية للجودة في اليونان.

هذه الميدالية تحصلت عليها العلامة التي تنتجها معاصر زيتون “كيارد”، في المسابقة الدولية “أثينا زيت الزيتون”. وسيتم تنظيم حفل تسليم الجوائز في 10 جوان في أثينا، باليونان.

وقبل هذين التتويجين، حصدت زيت الزيتون بغلية جوائز أخرى في منافسات عالمية أخرى لزيت الزيتون. فتوجت بميدالية ذهبية في اليابان، وقبله بميدالية برونزية في منافسة بلوس أنجلس الأمريكية.

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