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رياضة

تتويج “الكناري” بِكأس الرابطة

علي بهلولي
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تتويج “الكناري” بِكأس الرابطة

أحرز فريق شبيبة القبائل مساء الثلاثاء، كأس الرابطة لكرة القدم. بعد فوزه في المباراة النهائية على المنافس نادي نجم مقرة.

وانتصرت شبيبة القبائل بِواقع ركلات الترجيح (4-1)، وعقب انتهاء المباراة في الوقت الأصلي والإضافي بِنتيجة التعادل هدفَين لِمثلَيهما.

واحتضن ملعب “5 جويلية 1962” أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم الساحة الدولي مصطفى غربال. وبِحضور الوزير الأوّل أيمن بن عبد الرحمان، وشخصيات أخرى من مجالات متباينة.

وبادر نجم مقرة إلى التسجيل في الدقيقة الـ 11، بِواسطة المهاجم أكرم دمان. وعادلت شبيبة القبائل كفّة النتيجة بِهدف وقّعه لاعب الخط الأمامي كسيلة بوعالية، في الدقيقة الـ 37. ثم أضاف النجم الهدف الثاني في الدقيقة الـ 91 (مطلع الشوط الأول من الوقت الإضافي)، عن طريق المهاجم نذير قريشي. قبل أن يُعادل “الكناري” النتيجة مرّة أخرى بِهدف في الوقت بدل الضائع (د120+1)، بِواسطة لاعب الخط الأمامي علي هارون.

وبِنيله كأس الرابطة، سيُمثّل فريق “الكناري” الكرة الجزائرية في كأس “الكاف”، بداية من الـ 10 من سبتمبر المقبل، فضلا عن صاحب المركز الثالث في البطولة الوطنية.

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