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اقتصاد

تجارب لرفع تدفق الانترنت إلى 10 ميغابايت عبر كافة الولايات

الشروق أونلاين
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تجارب لرفع تدفق الانترنت إلى 10 ميغابايت عبر كافة الولايات

كشفت اتصالات الجزائر، الخميس، عن توسيع التجارب التقنية لرفع تدفق الانترنت الأدنى من 4 إلى 10 ميغابايت في الثانية عبر جميع الولايات.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها عبر حسابها الرسمي على فيسبوك أن هذه التجارب التقنية التي شرع فيها يوم 24جوان الماضي، والتي شملت عديد الولايات، تم الشروع في توسيعها ابتداء من مساء الخميس 22 جويلية 2021 الى 13 ولاية إضافية.

ويتعلق الأمر بكل من عنابة وقسنطينة وباتنة وخنشلة وميلة وسكيكدة وأم البواقي والطارف وتبسة وقالمة وسوق اهراس وبسكرة واولاد جلال.

وأضافت أنها “قامت بمقاربة تدريجية من أجل ضمان التكفل بالصعوبات التي قد تمنع بعض زبائن خطوط الاشتراك الرقمية اللاتماثلية (آ.دي.اس.ال)، من الاستفادة من تدفق أعلى من التدفق الحالي”.

في ذات السياق أشار البيان إالى أن “فرق اتصالات الجزائر بذلوا جميع طاقتهم من أجل تعميم التجارب في أسرع الآجال وبالتالي فإن العملية التي انطلقت على مستوى 5 ولايات في الـ 24 جوان 2021 قد بلغت 58 ولاية في أقل من شهر”.

وأوضح أن هذه التجارب “جاءت بعد إنجاز عديد المشاريع التي تهدف إلى تحديث الطبقات الرئيسية من منشآت الشبكة بغية تحسين النجاعة والنوعية لدى الزبائن”.

من جانب آخر، أكدت المؤسسة على “مواصلة استثماراتها من أجل إعادة تأهيل وتحديث وتطوير الشبكة”.

وقالت إن “فرقها سيبقون مجندين من أجل التكفل بانشغالات زبائنها في أسرع الآجال وأن يبقى هدفها الأساسي إرضاؤهم”.

اتصالات الجزائر: توسيع تجارب رفع تدفق الأنترنت عبر هذه الولايات

تواصل مؤسسة اتصالات الجزائر توسيع التجارب التقنية  لرفع تدفق الانترنت التي شرعت في تنفيذها منذ 24 جوان المنصرم لتشمل 45 ولاية.

وأكدت اتصالات الجزائر، الخميس ، في بيان لها أنها ستشرع هذا الخميس في تجارب رفع تدفق الانترنت في الولايات التالية: بومرداس، النعامة، البيض، تيميمون، تيزي وزو، أدرار، البويرة، بشار، بني عباس، تندوف، برج باجي مختار، عين صالح، تمنراست، عين قزام، جانت، إيليزي، المنيعة، ورقلة، الأغواط، غرداية، تقرت، الوادي، المغير، الجلفة، سطيف، بجاية، المسيلة وبرج بوعريريج.

وأضاف المؤسسة في بيانها أنه بهذا الاجراء  يرتفع عدد الولايات المعنية بتجارب رفع تدفق الأنترنت إلى 45 ولاية في انتظار أن تشمل العملية باقي الولايات.

تبقى فرق اتصالات الجزائر مُجندة من أجل إنجاح التجارب التقنية والتكفل بانشغالات الزبائن في أقرب الآجال.

اتصالات الجزائر: توسيع تجارب رفع تدفق الأنترنت عبر 17 ولاية

وكانت مؤسسة اتصالات الجزائر، قد أعلنت في 1 جويلية الجاري عن توسيع تجارب رفع تدفق الإنترنت، بالنسبة للمشتركين على مستوى 17 ولاية.

وجاء في بيان للشركة “بالنسبة للمشتركين في عرض 4 ميغا بت نحو تدفق 10 ميغا بت وبالنسبة للمشتركين في عرض 10 ميغا بت نحو تدفق 20 ميغا بت، متواصلة إلى أن تشمل جل ولايات الوطن”.

وتابع البيان “كمرحلة ثانية، وبعد مرور أسبوع من انطلاق العملية، وصل عدد الولايات التي تجرى فيها التجارب حاليا إلى 17 ولاية”.

وتمس العملية الولايات التالية: الجزائر العاصمة، البليدة، الشلف، وهران، تلمسان، تيبازة، عين الدفلة، تيارت، تيسمسيلت، غليزان، سعيدة، معسكر، عين تيموشنت، سيدي بلعباس، مستغانم، المدية والنعامة.

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التعليقات
20
  • خالد

    الحمد لله تم رفع تدفق الانترنات للخط الخاص بي الي 20 ميقابيت والله نعمه وشركه اتصالات الجزاير مشكورة على ذالك كما اتمنى لها مزيدا من التطور والنجاح

    -2
  • عمر

    اين الالياف البصرية؟ اما اسلاك النحاس فقد اهترات و تسبب المشاكل

    2
  • أحمد

    هل هذا ليس تمييز بين الشعب الجزائري الواحد هناك من هم في المستوى الأول يتمتعون بكل شيء في المقام الأول لهم الفضل في الدراسة والصحة والعمل والسكن و الخدمات الاخرى و المعيشة و أمور لا تعد ولا تحصى وهناك من هم في المقام الثاني أقل درجة من المقام الاول لهم كذلك مميزات وهناك من هم في المقام الثالث يحصلون إلا على الفضلات و هناك من يعتبرون من رذايا القوم حتى الواجبات لها نفس المقام

    1
  • أحمد

    انقطاع متكرّر أثناء التّصفّح إضافة للبطء الشّديد للأنترنيت غي قالمة وجميع بلدياتها...... بصراحة نحن في قالمة عندنا تدفّق يصيب صاحبه بارتفاع الضغط وهبوط في نسبة السّكّر فاتّقوا الله فينا يا مسؤولين افتحوا باب التنافس أمام المستثمرين تتحسّن الخدمة ثمّ اتركوا الشعب يختار وجهته بين تلك الشركات .....

    4
  • حاره مقران

    هناك ثلاثة أشياء عندنا ثلاثة سنوات نسمعها و لم تتحقق 1/ إدماج الشباب 2/ تسريع تدفق الأنتيرنت 3/ أستيراد السيارات

    5
  • Picsou

    Finalement, la ville de Batna c'est un petit patelin

    0
  • عبد الهادي

    عندما اقرأ "تبقى فرق اتصالات الجزائر مُجندة من أجل إنجاح التجارب التقنية والتكفل بانشغالات الزبائن في أقرب الآجال" ينتابني الغضب لانه منذ شهر فيفري قطع العمال الذين اصلحوا عمارتنا خيط الهاتف عن طريق الخطأ و رغم 15 بلاغ للإتصالات الجزائر لم يحضر أحد الى يومنا هذا مع العلم أنني اقطن بشارع العقيد عميروش على بعد امتار قليلة من البريد المركزي.

    6
  • المشكل ليس التدفق

    المشكل ليس في رفع الصبيب أو التدفق ولكن المشكل والسؤال المهم هو: هل ستتوقفون عن قطع الأنترنت كلما أحسستم بالخطر بقمع الحريات عن طريق حجب مواقع التواصل الاجتماعي أو عند امتحانات البكالوريا يعني لأن 200 ألف يقومون بالامتحانات تتم معاقبة الملايين بقطع النت بينما الحل هو تجريد الممتحنين من الهواتف والأجهزة الكفية كلها و زرع أجهزة التشويش بمراكز الامتحان وليس العقاب الجماعي لشعب بأكمله.

    11
  • خالد

    خطوة حسنة من اتصالات الجزائر، لكن الشعب الجزائري غير صبور يريد الجزائر كألمانيا بين عشية وضحاها.... المهم ان شاء الله رانا في الطريق الصحيح.

    0
  • Yacine

    لم المس نتائج هذه التجارب

    0
  • CONSTANTINE

    CONSTANTINE

    0
  • سعيد بن ابراهيم

    لا تنسوا غرداية من زيادة الانترنت الطقس حار جدا و لا شواطئ ولا منتزهات ولامسابح ولا مساحات خضراء ملازمين المنازل طوال النهار الانترنت هو المتنفس الوحيد ديروها 20 ميقا على الاقل تقربوا شوية من الانترنت في الجارة المغرب عندهم سرعة نت اقل شئ 26 ميقا بايت في الثانية

    2
  • فيصل حمادي

    وَلا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُوا شَيْئًا

    3
  • houari

    يرجى أن توضحوا للشعب ترتيب الجزائر،في مجال الأنتريت بين بلدن شمال إفريقيا،أوحتى بين الدول الإفريقية رغم أن التريبات العالمية موجودة عند السيد كوكل

    -5
  • محمد بن قطاط

    انا مازالها عندي تقيلا من 2008 بصح سمعو غلوها شوية وخلونا نعيشو بالإنترنت ومتقطعوهاش الجمعة واياك الإمتحانات ربي يخليكم زعمة كون يبان ينقلو يقارعو الإنترنت هاد بركاونا

    2
  • أم يوسف

    بصراحة كل مانسمع عن زيادة في التدفق الانترنات يحدث العكس أرجو أن تكون صادقين في تصريحاتكم وشكرا

    5
  • Zarlol

    المشكل ليس في تدفق الانترنت او السرعة المشكل هو البنية التحتية لي الكبلات قديمة لاتحتمل الضغط العالي + سوء خدمة المتعاملين عندما اطلب منكم رفع سرعة التحميل والرفع تنصاعون لي مطالبي لان لا أحتاج لي فتح اليوتيب او تصفح بعض المواقع بل لي العمل الوقع الجزائر تحتاج الي متعاملين جدد لي تغطية البلاد لانها بي حجم قارة ولا يمكنكم سوي الكذب وسرقة المتعاملين والنصب عليهم وبيعهم الاوهام مقابل أموالهم وشكرا

    6
  • مروان سرواح

    ومع رفع الصبيب هذا أو التدفق هل ستمتنعون عن قطع النت أيام امتحانات الباك والبيام مستقبلا كباقي الدول أم سنبقى في القرون الوسطى بالنسبة لإجراءات منع الغش في الامتحانات باللجوء للعقاب الجماعي والقطع بدل تثبيت آلات ومعدات التشويش بمراكز الامتحانات بكل بساطة؟؟؟

    15
  • مواطن

    يبدو أن التوسع راه يمشي على العرض برك والله أعلم هل سيتحول إلى الطول ام لا .

    2
  • محمد

    احشمو الصومال وين ونحن وين

    12

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