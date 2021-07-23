كشفت اتصالات الجزائر، الخميس، عن توسيع التجارب التقنية لرفع تدفق الانترنت الأدنى من 4 إلى 10 ميغابايت في الثانية عبر جميع الولايات.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها عبر حسابها الرسمي على فيسبوك أن هذه التجارب التقنية التي شرع فيها يوم 24جوان الماضي، والتي شملت عديد الولايات، تم الشروع في توسيعها ابتداء من مساء الخميس 22 جويلية 2021 الى 13 ولاية إضافية.

ويتعلق الأمر بكل من عنابة وقسنطينة وباتنة وخنشلة وميلة وسكيكدة وأم البواقي والطارف وتبسة وقالمة وسوق اهراس وبسكرة واولاد جلال.

وأضافت أنها “قامت بمقاربة تدريجية من أجل ضمان التكفل بالصعوبات التي قد تمنع بعض زبائن خطوط الاشتراك الرقمية اللاتماثلية (آ.دي.اس.ال)، من الاستفادة من تدفق أعلى من التدفق الحالي”.

في ذات السياق أشار البيان إالى أن “فرق اتصالات الجزائر بذلوا جميع طاقتهم من أجل تعميم التجارب في أسرع الآجال وبالتالي فإن العملية التي انطلقت على مستوى 5 ولايات في الـ 24 جوان 2021 قد بلغت 58 ولاية في أقل من شهر”.

وأوضح أن هذه التجارب “جاءت بعد إنجاز عديد المشاريع التي تهدف إلى تحديث الطبقات الرئيسية من منشآت الشبكة بغية تحسين النجاعة والنوعية لدى الزبائن”.

من جانب آخر، أكدت المؤسسة على “مواصلة استثماراتها من أجل إعادة تأهيل وتحديث وتطوير الشبكة”.

وقالت إن “فرقها سيبقون مجندين من أجل التكفل بانشغالات زبائنها في أسرع الآجال وأن يبقى هدفها الأساسي إرضاؤهم”.

اتصالات الجزائر: توسيع تجارب رفع تدفق الأنترنت عبر هذه الولايات

تواصل مؤسسة اتصالات الجزائر توسيع التجارب التقنية لرفع تدفق الانترنت التي شرعت في تنفيذها منذ 24 جوان المنصرم لتشمل 45 ولاية.

وأكدت اتصالات الجزائر، الخميس ، في بيان لها أنها ستشرع هذا الخميس في تجارب رفع تدفق الانترنت في الولايات التالية: بومرداس، النعامة، البيض، تيميمون، تيزي وزو، أدرار، البويرة، بشار، بني عباس، تندوف، برج باجي مختار، عين صالح، تمنراست، عين قزام، جانت، إيليزي، المنيعة، ورقلة، الأغواط، غرداية، تقرت، الوادي، المغير، الجلفة، سطيف، بجاية، المسيلة وبرج بوعريريج.

وأضاف المؤسسة في بيانها أنه بهذا الاجراء يرتفع عدد الولايات المعنية بتجارب رفع تدفق الأنترنت إلى 45 ولاية في انتظار أن تشمل العملية باقي الولايات.

تبقى فرق اتصالات الجزائر مُجندة من أجل إنجاح التجارب التقنية والتكفل بانشغالات الزبائن في أقرب الآجال.

اتصالات الجزائر: توسيع تجارب رفع تدفق الأنترنت عبر 17 ولاية

وكانت مؤسسة اتصالات الجزائر، قد أعلنت في 1 جويلية الجاري عن توسيع تجارب رفع تدفق الإنترنت، بالنسبة للمشتركين على مستوى 17 ولاية.

وجاء في بيان للشركة “بالنسبة للمشتركين في عرض 4 ميغا بت نحو تدفق 10 ميغا بت وبالنسبة للمشتركين في عرض 10 ميغا بت نحو تدفق 20 ميغا بت، متواصلة إلى أن تشمل جل ولايات الوطن”.

وتابع البيان “كمرحلة ثانية، وبعد مرور أسبوع من انطلاق العملية، وصل عدد الولايات التي تجرى فيها التجارب حاليا إلى 17 ولاية”.

وتمس العملية الولايات التالية: الجزائر العاصمة، البليدة، الشلف، وهران، تلمسان، تيبازة، عين الدفلة، تيارت، تيسمسيلت، غليزان، سعيدة، معسكر، عين تيموشنت، سيدي بلعباس، مستغانم، المدية والنعامة.