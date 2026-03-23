تجارة خارجية.. فتح منصة إيداع البرامج التقديرية للمستوردين

فتحت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات المنصة الرقمية الخاصة بإيداع البرامج التقديرية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في قطاع الاستيراد الموجه لإعادة البيع، محددة فترة التسجيل من الآن إلى غاية 30 أفريل 2026.

ويخص هذا الإجراء المتعاملين المسجلين ضمن النشاط رقم 4، حيث دعت الوزارة جميع المعنيين إلى التسجيل عبر المنصة الرقمية وإيداع برامجهم التقديرية وفق الإجراءات المعمول بها، لضمان دراسة طلباتهم ضمن الآجال المحددة.

وأكدت الوزارة، في بيانها، أن هذه الخطوة تندرج في إطار تنظيم نشاط الاستيراد وتحسين آليات متابعته، من خلال اعتماد أدوات رقمية تسهل عملية التصريح والمتابعة.

كما أوضحت أن المتعاملين بإمكانهم الاطلاع على تفاصيل إضافية عبر المنصة الرقمية المخصصة، إضافة إلى متابعة فيديو توضيحي منشور على الصفحة الرسمية للوزارة عبر موقع “فايسبوك”، يشرح بشكل مفصل خطوات التسجيل وإيداع البرنامج التقديري.