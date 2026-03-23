اقتصاد

تجارة خارجية.. فتح منصة إيداع البرامج التقديرية للمستوردين

تجارة خارجية.. فتح منصة إيداع البرامج التقديرية للمستوردين
وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات

فتحت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات المنصة الرقمية الخاصة بإيداع البرامج التقديرية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في قطاع الاستيراد الموجه لإعادة البيع، محددة فترة التسجيل من الآن إلى غاية 30 أفريل 2026.

ويخص هذا الإجراء المتعاملين المسجلين ضمن النشاط رقم 4، حيث دعت الوزارة جميع المعنيين إلى التسجيل عبر المنصة الرقمية وإيداع برامجهم التقديرية وفق الإجراءات المعمول بها، لضمان دراسة طلباتهم ضمن الآجال المحددة.

وأكدت الوزارة، في بيانها، أن هذه الخطوة تندرج في إطار تنظيم نشاط الاستيراد وتحسين آليات متابعته، من خلال اعتماد أدوات رقمية تسهل عملية التصريح والمتابعة.

كما أوضحت أن المتعاملين بإمكانهم الاطلاع على تفاصيل إضافية عبر المنصة الرقمية المخصصة، إضافة إلى متابعة فيديو توضيحي منشور على الصفحة الرسمية للوزارة عبر موقع “فايسبوك”، يشرح بشكل مفصل خطوات التسجيل وإيداع البرنامج التقديري.

مقالات ذات صلة
بـ1.8 مليون قنطار.. خنشلة تتصدر إنتاج التفاح في الجزائر

بـ1.8 مليون قنطار.. خنشلة تتصدر إنتاج التفاح في الجزائر

قفزة قياسية في إنتاج الغاز الجزائري.. وزيارة مرتقبة لميلوني تعزز آفاق الإمدادات

قفزة قياسية في إنتاج الغاز الجزائري.. وزيارة مرتقبة لميلوني تعزز آفاق الإمدادات

خطوة جديدة لتقليص استخدام “الكاش”… وتسهيلات لأصحاب الدفع الإلكتروني!

خطوة جديدة لتقليص استخدام “الكاش”… وتسهيلات لأصحاب الدفع الإلكتروني!

هكذا يتم تحديد سعر العقارات من طرف مصالح الضرائب!

هكذا يتم تحديد سعر العقارات من طرف مصالح الضرائب!

من الغاز إلى الاستثمار.. نحو شراكة اقتصادية أعمق بين الجزائر وإيطاليا

من الغاز إلى الاستثمار.. نحو شراكة اقتصادية أعمق بين الجزائر وإيطاليا

من نوع “TS11” بسعة 51 مقعداً.. ميناء جن جن يستقبل شحنة جديدة من الحافلات المستوردة

من نوع “TS11” بسعة 51 مقعداً.. ميناء جن جن يستقبل شحنة جديدة من الحافلات المستوردة

