تجنب 7 أدوات مدرسية تشكّل خطرا على صحة التلاميذ

تشكّل بعض الأدوات المدرسية خطرا على صحة التلاميذ بسبب احتوائها على مواد كيميائية، غير أن الأولياء يشترونها بسبب أسعارها المنخفضة أو أشكالها الجميلة.

ووفقا لجمعية حماية المستهلك الفرنسية، فإن 40% من اللوازم المدرسية مصنوعة من مكونات قد تكون خطرة.

من بين هذه المواد، أقلام الحبر الجاف، وأقلام التلوين، وأقلام التحديد،ما قديعرض الأطفال الذين يستخدمونها لمواد مسرطنة أو شديدة الحساسية، وفقا لصحيفة “لوموند” الفرنسية.

بالإضافة إلى هذه المواد، ينبه الخبراء إلى عدم اقتناء هذه المواد المدرسية:

حقيبة الظهر

ينصح الخبراء بتجنب الحقائب التي تحتوي على مادة الفينيل، أو البلاستيك رقم 3، أو حقائب الظهر اللامعة.

كما يجب الابتعاد عن الحقائب المدرسية المدون عليها حرف V، فعادة ما تكون مصنوعة من الفينيل، والرصاص، ونسب كبيرة من الفثالات.

هذا النوع من الحقائب يزيد فرص الإصابة بحساسية الصدر، والسكري، والبدانة، واضطراب الغدد الصمّاء.

حاويات الطعام البلاستيك

تتسبب حاويات الطعام المصنوعة من البلاستيك في الإصابة بالربو والسكري، وانخفاض معدل الذكاء لدى الطفل، ومشاكل الإنجاب في المستقبل.

يمكن لمادة الفثالات المصنوعة منها أن تدخل جسم الطفل عن طريق الأطعمة التي توضع داخلها، لذلك ينصح باختيار الحاويات المصنوعة من البلاستيك رقم5

زجاجات الماء

زجاجات الماء تصنّع عادة من الرصاص، مما يسب مشاكل في النمو، وفقر الدم، كما يؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية.

يُنصح باختيار زجاجة الماء الصحية والآمنة، والتي يدون عليها رقم 5، فهو أفضل أنواع البلاستيك وأكثره أمانا.

أقلام التحديد

يمكن اعتبار أقلام التحديد من ضمن أدوات مدرسية خطيرة لصحة الطفل وذلك لأن بعض الشركات تستخدم مواد مسرطنة في تصنيعها.

يكمن الخطر في كون هذه الأقلام تحتوي على البنزين ما يسبب مشكلات في التنفس على المدى القصير كما يؤدي إلى الدوخة، والصداع، والنعاس.

مستلزمات الرسم والتلوين

يُنصح بعدم استخدام أي مواد تلوين مدون عليها ملصق تحذيري (CL) لأن هذا يشير لاحتوائها على مكونات ضارة.

يُفضل اختيار المنتجات التي تحتوي على ملصق (AP) أي منتج معتمد، أو (CP) أي منتجات حاصلة على شهادة الأمان أو (HL) أي منتجات صحية.

ويجب أن يقوم الطفل بغسل يديه جيدا بعد استخدام هذه الأدوات وقبل أن يتناول الطعام.

الأوراق والدفاتر

يُفضل اختيار المواد الورقية التي تم تدويرها بدون استخدام غاز الكلور الذي يستخدم ليجعل الورق ناصع البياض.

هذه الدفاتر تؤدي لتلوث الهواء الذي يتنفسه الطفل والبيئة من حوله، لذلك فإن المنتجات الورقية المكتوب عليها (PCF) هي المعالجة من دون كلور.

كما أن المنتجات الورقية المكتوب عليها (TCF) هي مواد خالية تماما من الكلور، ولكنها غير مصنوعة من المواد التي أعيد تدويرها، وفقا لموقع webteb.

أقلام الحبر

يُحذر خبراء في الصحة الآباءبعدم شراء أقلام الحبر بغض النظر عن العلامة التجارية، نظرا لاحتوائها على مواد ضارة تشكل خطورة على الأطفال، بحسب موقع demarchesadministratives.