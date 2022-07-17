تحت شعار “حياة دون انقطاع”.. مولبد تطلق تشكيلتها الجديدة من الفوط الصحية عالية الحماية

وبحضور أخصائيات في الصحة ومؤثرات على السوشيال ميديا

في حفل على باسيو فندق الحياة ريجنسي، أطلقت شركة حياة التركية منتجها الجديد للفوط النسائية عالية الحماية. مولبد أرادت، من خلال ذلك، أن تحتفي بالمرأة الجزائرية خاصة. ورفعت شعار “حياة دون انقطاع”، من شعار إلى هاشتاغ إلى فلسفة حياة، اعتمدتها الكثيرات من الجزائريات، كي لا تنقلب دورة تزورهن مرة في الشهر، عائقا لتحقيق أحلامهن ورفع سقف تطلعاتهن.

نظم حفل إطلاق فوط مولبد الجديدة، بحضور كل من المدير العام، السيد بوراك بيرلر، ومدير التسويق، السيد وحيد بن بركات، ومديرة العلامة التجارية، السيدة إلهام بن عبد الرحمان، الذين عبروا عن افتخارهم واعتزازهم بكل المكتسبات التي حققتها العلامة في السوق الجزائرية، والمكانة الخاصة التي تحتلها في حقيبة كل جزائرية تبحث عن فوطة مريحة، تتحرك بها بكل أريحية، لمواجهة تحديات الحياة.

وأكد المدير العام، السيد بوراك بيرلر، في كلمته، على “أهمية السوق الجزائرية بالنسبة إلى مجمع حياة والالتزام بالاستثمار، من خلال إطلاق مجموعة جديدة من مولبد، مع الحرص على تقديم عروض تهدف إلى أن تكون تنافسية وذات جودة عالية”. للتذكير، كانت أولى خطوات المجمع في الجزائر، عام 2005، بفتح وحدة إنتاج مستلزمات التنظيف، تلتها وحدة إنتاج حفاظات الأطفال والفوط الصحية.

من جهته، صرح مدير التسويق السيد وحيد بن بركات، بأن “الهدف من إطلاق هذه المنتجات الجديدة، هو تقديم مجموعة مبتكرة وعالية الجودة، لتوفير الحماية والنظافة للمستهلكات الجزائريات، ولساعات طويلة. ونوه بأن فوطة مولبد الجديدة أنتجت خصيصا للجزائريات ومتطلباتهن، بعد سؤال عينة نموذجية من 750 امرأة من مختلف الشرائح.

مولبد الجديد في الجزائر

خلال حفل الإطلاق، تم تقديم مجموعتين من المنتجات، وهي: مولبد بدرع صحي، وهي أول فوط صحية في الجزائر، بطبقة علوية خضراء، مضادة للبكتيريا، تمنع من تكون البكتيريا بـ 99.9٪ وتفادي الروائح الكريهة. وهي متوفرة بثلاثة أحجام عادية، طويلة وطويلة جدا، وأيضًا في أكياس معطرة فردية (لفة واحدة).

والمنتج الثاني، مولبد بحواجز فعالة، الفوطة الأولى في الجزائر التي تمتلك تقنية الحواجز النشطة، التي تهدف إلى الحماية ومنع التسرب في فترة ذروة العادة الشهرية، في أثناء النهار وخاصة في الليل. وهي متوفرة بمقاسين، عادي وطويل، وحصريا في أكياس فردية (لفة واحدة).

تجدر الإشارة، إلى أن مولبد تهدي فوطة مجانية في التشكيلة الكاملة من مولبد الجديد، ومتوفرة في نقاط البيع عبر جميع أنحاء الوطن.

حياة دون انقطاع

تزامن إطلاق المنتج الجديد لمولبد مع إطلاق منصة جديدة للتواصل، الهدف منها مرافقة المرأة في هذه الفترة القصيرة زمنيا، لكن المرهقة نفسيا واجتماعيا. وأكدت السيدة إلهام بن عبد الرحمان، مديرة العلامة التجارية لهذه الفئة، وقالت خلال مداخلتها: “الفوط الجديدة، تتيح للمرأة الجزائرية عيش حياتها دون أي صعوبة أو انقطاع عن مهامها، في أثناء فترة الحيض. ما يعني استمرارها في ممارسة الرياضة، و الذهاب إلى العمل أو الجامعة، أو مقابلة الأصدقاء، وحتى التسوق”.

وتضم هذه المنصة منشورات وعروضا رقمية وومضات إشهارية، بالإضافة إلى شهادات مصورة لمن جربن فوط مولبد الجديدة. وتهدف مولبد، من خلال منصة حياة دون انقطاع، إلى التعريف بتشكيلة مولبد الجديدة، كما تتضمن المنصة رسالة قوية لانتهاج أسلوب حياة صحي.

لقاء مخصص للصحة النفسية خلال فترة الدورة الشهرية

وصممت مولبد على مصاحبة الجزائريات، خلال هذه الفترة الشهرية، بكل ما تحمله من كبت نفسي وألم جسدي. وهذا، من خلال دعوة أهل الاختصاص. وكانت الفقرة الصحية في حفل إطلاق المنتج الجديد فرصة لدحض كل الخرافات والمعتقدات التي عادة ما تقترن بالدورة الشهرية.

السيدة صابرينة مقران، أخصائية نفسانية ومدربة في علم الأعصاب، والدكتورة ريم شيكوش، أخصائية أمراض النساء، والسيدة سارة بومعزة أخصائية العلاج الطبيعي، أنرن الحضور بمعلومات قيمة حول الدورة وآلامها الجسدية والنفسية خاصة، وأكدن أن هذه الفترة لا يجب أن تعني الألم والكبت والعقد النفسية، وتأنيب الضمير، بل يجب أن ترمز إلى الخصوبة والحياة والتجدد واكتشاف النفس.. ونوهن إلى ضرورة عدم مقارنة التجارب خلال الحيض، وإن شعرن بالتعب والخمول، فليغتنمن الفرصة لأخذ قسط من الراحة. وأنهت المداخلة القيمة خبيرة علم الأعصاب بقولها إن الألم قد يكون مؤشرا لمشكل صحي، ويجب استشارة أخصائية أمراض النساء”.

ولأن عالم السوشيال ميديا بوابة تأثير كبيرة، كان حفل إطلاق فوط مولبد فرصة للقاء العديد من المؤثرات، ومن أكثرهن وعيا الإعلامية سارة رجيل، التي حفزت الحاضرات من خلال كلمة ألقتها في الحفل، بضرورة أن تؤمن الجزائرية بإمكانياتها، وأن تتبنى شعار مولبد “حياة دون انقطاع”، وأن هذه الجملة قد تختصر لها مشوار الألف ميل، نحو الانطلاق والطموح.

نبذة عن مجمع حياة

تعمل حياة في صناعة المنتجات الاستهلاكية، منذ عام 1987.. ونجحت في تطوير خبرتها دوليا، من خلال استثماراتها في فروع مختلفة، وبشكل رئيس في مجالات النظافة والورق، والمواد المنظفة والتنظيف المنزلي، والصحة الجسدية، وغذاء الحيوانات الأليفة. بلغ إجمالي رقم أعمالها 1.7 مليار دولار.

يقع المكتب الرئيس للمجموعة في إسطنبول. ولديها 13 شركة تابعة في دول مختلفة، بالإضافة إلى تركيا، وهي: الجزائر، مصر، المغرب، إيران، بلغاريا، روسيا، نيجيريا، باكستان، كينيا، فيتنام، تايلاند، ماليزيا. تصدر حياة إلى أكثر من 100 دولة.

تتوفر على مركز عالمي للبحث والتطوير، كما توظف مجموعة حياة أكثر من 9000 شخص في العالم.

وقد سجلت المجموعة نموا سريعًا، في السنوات الأخيرة، واحتلت المرتبة الخامسة، بين أكبر مصنعي حفاظات الأطفال في العالم. تعتبر أكبر مصنع للورق في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وإفريقيا.

نبذة عن مجمع حياة DHC الجزائر

تم إطلاق استثمارات مجموعة حياة في الجزائر، في عام 2005، في مجمع بوينان الإنتاجي، تم إنشاء مصنعين لإنتاج الفوط الصحية تحت العلامة التجارية مولبد، وحفاظات الأطفال، تحمل العلامات التجارية مولفيكس وبيبام ناتورال، بالإضافة إلى منتجات التنظيف المنزلية تيست وبينغو.

ويعتبر السوق الجزائري من أكثر الأسواق الواعدة لمجموعة حياة، في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وعلاوة عن ذلك، شجع نجاح حياة الجزائر المجموعة على الاستثمار في بلدان أخرى، مع الحفاظ على السوق الجزائرية كأولوية. تبذل كل الجهود من أجل “قصة النجاح” هذه، من حيث البحث والتطوير والتسويق لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمستهلكين الجزائريين.

حازت جميع العلامات التجارية، التي يتم تسويقها في الجزائر، حصة كبيرة في السوق، وتحظى بتقدير المستهلكين، مثل مولفيكس، التي لا تزال الرائدة، بلا منازع، في سوق حفاظات الأطفال. ونظرًا إلى جودة وتنوع المنتجات في مختلف الفئات، تقوم حياة الجزائر بتصدير منتجاتها إلى باكستان وتونس ومصر قريبا.