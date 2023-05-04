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رياضة

تحديد تاريخ انتهاء بطولة القسم الثاني

علي بهلولي
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تحديد تاريخ انتهاء بطولة القسم الثاني
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شبيبة تيارات تتنافس على بطاقة الصعود في فوج"وسط- غرب".

كشفت رابطة كرة القدم لِقسم الهُوّاة في آخر اجتماع لِمكتبها التنفيذي، عن تاريخ انتهاء بطولة القسم الثاني.

ومعلوم أنه لُعبت لِحدّ الآن 25 جولة في الفوجَين “وسط- شرق” و”وسط- غرب”. وتبقّت 5 جولات.

وحدّدت رابطة الرئيس علي مالك تواريخ بقية الجولات على النّحو التالي:

الجولة الـ 26: في الـ 6 من ماي 2023.

الجولة الـ 27: في الـ 12 من ماي 2023.

الجولة الـ 28: في الـ 16 من ماي 2023.

الجولة الـ 29: في الـ 26 من ماي 2023.

الجولة الـ 30: في الـ 3 من جوان 2023.

ويُسدل السّتار بِصعود مُتصدّر ترتيب كلّ فوج إلى بطولة القسم الوطني الأوّل.

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