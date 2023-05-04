تحديد تاريخ انتهاء بطولة القسم الثاني
كشفت رابطة كرة القدم لِقسم الهُوّاة في آخر اجتماع لِمكتبها التنفيذي، عن تاريخ انتهاء بطولة القسم الثاني.
ومعلوم أنه لُعبت لِحدّ الآن 25 جولة في الفوجَين “وسط- شرق” و”وسط- غرب”. وتبقّت 5 جولات.
وحدّدت رابطة الرئيس علي مالك تواريخ بقية الجولات على النّحو التالي:
الجولة الـ 26: في الـ 6 من ماي 2023.
الجولة الـ 27: في الـ 12 من ماي 2023.
الجولة الـ 28: في الـ 16 من ماي 2023.
الجولة الـ 29: في الـ 26 من ماي 2023.
الجولة الـ 30: في الـ 3 من جوان 2023.
ويُسدل السّتار بِصعود مُتصدّر ترتيب كلّ فوج إلى بطولة القسم الوطني الأوّل.