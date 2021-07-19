تحذيرات من عظمة الكتف ودعاوى لتكسيرها كي لا تستخدم في السحر!

عشية عيد الأضحى المبارك

في كل عام ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تحذيرات بشأن استخدام عظمة الكتف في السحر ويدعون لتكسيرها كي لا يستغلها ضعاف النفوس في أذية الناس.

وعشية العيد هذا العام أيضا كثف ناشطون تحذيراتهم بشأن الاستغلال البشع لعظمة الكتف أو ما يسمونه “قشرة اللوح” التي تستخدم في السحر الأسود الذي يعتبر من أخطر الأنواع حسب الكثير من الرقاة.

وقال البعض إن الدجالين يفضلون العظمة طرية لذلك يستغلون فرصة عيد الأضحى لجمعها، وكلما جفت تعذّب المسحور!

يقول في الموضوع الشيخ سليمان: “يسعى الساحر للحصول على هذه العظمة سليمة من أي كسر ويدفع فيها الأثمان الغالية حتى يكتب عليها الطلاسم والتعويذات السحرية ويقدمها للجن بغرض إيذاء الشخص المراد عمل سحر له ومن ثم يدفن العظم في المقابر أو يطحنه ويرشه على مفترق الطريق لتنشيط السحر وتفعيله”.

وأضاف: “يشعر المسحور بسحر العظام بتنشج في الجسد وآلام موجعة في المفاصل وسائر عظام الجسم ويحس وكأن النار تشتعل في هيكله العظمي وقد يصل الأمر إلى أن يصاب المسحور بالشلل ليموت دون أن يكتشف الأطباء سبب مفارقته الحياة”.

من جانبه وجه الراقي الشرعي محمود عبد الرشيد فتيان تنبيها للجزارين والمضحين عبر حسابه على فيسبوك جاء فيه: “لا تبع هذه العظمة لأحد ولا تتركها إلا بعد كسرها لأن السحرة تفعل عليها أخطر الأسحار، وكلما جفت تلك العظمة كلما اشتد الألم بالمسحور وتعب حتى يموت ببطء”.