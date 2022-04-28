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اقتصاد

تحذير الجزائر من تحويل وجهة الغاز.. أول رد من الحكومة الاسبانية

الشروق أونلاين
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تحذير الجزائر من تحويل وجهة الغاز.. أول رد من الحكومة الاسبانية

ردت الحكومة الإسبانية، الخميس على التهديد الجزائري بوقف ضخ الغاز في حال تحويله لغير وجهته، مؤكدة إنها لن تعيد بيعه لجهة أخرى وخاصة المملكة المغربية في تدفق عكسي لأنبوب الغاز الذي توقف قبل أشهر.

ونقلت وكالة الأنباء الاسبانية عن مصادر حكومية تأكيدها إن ما تم هو استجابة لطلب مغربي، في إطار تجاري بحت، من أجل مساعدته في سد حاجاته الطاقوية بضخ عكسي للغاز الذي يشتريه من السوق الدولية.

وأوضحت المصادر نفسها، إنه لن يتم بأي حال من الأحوال تحويل الغاز الجزائري نحو المغرب.

وزارة الطاقة: أي تغيير لوجهة الغاز الجزائري المصدر نحو اسبانيا قد يؤدي إلى فسخ العقد

أكدت وزارة الطاقة والمناجم يوم الأربعاء في بيان أن أي كمية من الغاز الجزائري المصدرة إلى اسبانيا تكون وجهتها غير تلك المنصوص عليها في العقود، ستعتبر اخلالا بالالتزامات التعاقدية وقد تفضي بالتالي إلى فسخ العقد الذي يربط سوناطراك بزبائنها الاسبان.

و جاء في البيان أن وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب “تلقى اليوم بريدا الكترونيا من نظيرته الاسبانية، السيدة تيريزا ريبيرا تبلغه فيه بقرار اسبانيا القاضي بترخيص التدفق العكسي عبر أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي. وحسب الوزيرة الاسبانية فإن الشروع في هذه العملية سيتم اليوم أو غدا”.

و توضح وزارة الطاقة والمناجم “أن أي كمية من الغاز الجزائري المصدرة إلى اسبانيا تكون وجهتها غير تلك المنصوص عليها في العقود، ستعتبر اخلالا بالالتزامات التعاقدية وقد تفضي بالتالي إلى فسخ العقد الذي يربط سوناطراك بزبائنها الاسبان”.

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التعليقات
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  • Abdelmalek

    اننا نهيب و نثمن و نشجع كل القرارات الصائبة و مع الضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه فرض منطقه المقلوب علينا و اننا جميعًا ضد بيع الغاز الجزائري إلى نظام المخزن المتصهين و حلفاءه لان هيبة الدولة تبدأ من هنا تحيا الجزائر المجد و الخلود لشهدائنا الأبرار و بادن الله ان النظام العالمي الجديد سوف يتغير ويقضي على الهيمنة الامريكية و حلفاءها

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