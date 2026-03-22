“تحذير بإخلاء الدوحة”.. طهران توضّح ما تم تداوله من أنباء

أوضحت طهران، اليوم الأحد، ما تم تداوله من أنباء تخص “تحذيرا بإخلاء العاصمة القطرية الدوحة” استعدادا لشن هجمات صاروخية عليها.

ونفت القناة التابعة للتلفزيون الإيراني الرسمي على تليغرام صحة منشور متداول في بيان نشرته جاء فيه: “في إطار الاعتذار لمخاطبينا الكرام، وبخصوص نشر منشور عن تحذير بإخلاء الدوحة، ونظرا إلى أن الخبر غير رسمي وبحسب تصريحات مصادر مطلعة، فإنه يتم نفي هذا الخبر”.

وأضافت القناة أن الخبر “أُعد نقلا عن بعض المصادر الداخلية، وتم حذفه فورا”.

من جانبها، نقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية عن مصدر مطلع في الحرس الثوري قوله إن إيران “لم تصدر أي تحذير بشأن إخلاء الدوحة في قطر أو وسائل الإعلام القطرية”، وذلك خلافا لما وصفه بـ”الشائعات الكاذبة المتداولة في الفضاء الافتراضي”.

وأضاف المصدر أن “استهداف وسائل الإعلام من طبيعة الصهاينة، ولا علاقة لإيران بذلك”، مؤكدا أن طهران تعتبر “شعوب المنطقة وحكوماتها إخوة لها”، وأنها “لا تستهدف إلا المصالح الأمريكية والصهيونية في المنطقة”.

وجاء هذا النفي بعدما كانت القناة التابعة للتلفزيون الإيراني الرسمي على تليغرام قد نشرت في وقت سابق من مساء اليوم منشورا حمل عنوان “إنذار بالإخلاء الفوري.. غادروا الدوحة، قطر”، قبل أن يتم حذف المنشور لاحقا ونفيه رسميا.