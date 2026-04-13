تحرك فرنسي بريطاني لإعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز.. هذا ما أعلنه ماكرون
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، عن تنظيم مؤتمر مشترك بين فرنسا وبريطانيا حول مضيق هرمز خلال الأيام القليلة المقبلة، في إطار تحرك دولي يهدف إلى تعزيز أمن الملاحة في هذا الممر البحري الاستراتيجي.
وأوضح ماكرون في منشور عبر منصة “إكس”، أن المؤتمر سيجمع الدول المستعدة للمساهمة إلى جانب فرنسا في “مهمة متعددة الجنسيات ذات طابع سلمي تهدف إلى إعادة حرية الملاحة في المضيق”.
وأضاف بلهجة الحذر أن هذه المهمة “دفاعية بحتة ومنفصلة عن أطراف النزاع”، وستكون جاهزة للانتشار “بمجرد أن تسمح الظروف بذلك”.
وشدد على “ضرورة عدم ادّخار أي جهد من أجل التوصل سريعاً إلى تسوية قوية ودائمة للنزاع في الشرق الأوسط عبر المسار الدبلوماسي. تسوية تمكن من إرساء إطار متين يسمح للجميع بالعيش في سلام وأمن”.
No effort must be spared to swiftly reach, through diplomatic means, a strong and lasting settlement to the conflict in the Middle East.
Such a settlement must provide the region with a robust framework enabling all to live in peace and security.…
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 13, 2026