تحسبا للشان .. ربط ملعب حملاوي بالإنترنيت

تم ربط ملعب الشهيد محمد حملاوي بمدينة قسنطينة بالإنترنت ذات التدفق العالي بسرعة تزيد عن 1025 ميغابايت في الثانية، تحسبا لاحتضان مباريات المجموعة الثالثة من كأس إفريقيا للمحليين التي تستضيفها الجزائر في جانفي المقبل.

وحسب المدير العملياتي لاتصالات الجزائر، محمد ايموساين، فإن ربط ملعب الشهيد حملاوي، بالإنترنت ذات التدفق العالي، تطلب انجاز خط رئيسي و آخر احتياطي بمجموع 6 كيلومتر من الألياف البصرية.

وأوضح المتحدث أنه : “تم تنصيب 13 نقطة تدفق للإنترنت، 6 منها عالية التدفق تصل سرعتها حتى 450 ميغا على مدى 1800 متر من شأنها تغطية المنشأة الرياضية، ما سيسمح للجمهور بالولوج إلى شبكة الأنترنت بكل أريحية ودون انقطاعات”.

وأبرز المدير المحلي العملياتي أن قطاعه يقع على عاتقه تجهيز مدينة قسنطينة ببنية تحتية للاتصالات تتماشى ومتطلبات تنظيم كأس أمم إفريقيا للمحليين.

كما أفاد بأن تجهيزات حديثة تم تركيبها من شأنها ضمان التغطية بالأنترنت للملعب و المنشآت المجاورة ب- الوايفاي – بسرعة تدفق تصل إلى 100 ميغا في الثانية.

وبخصوص الفضاء الخاص، أردف نفس المصدر بأنه خصصت له شبكة “نيت” ذات سرعة تدفق تفوق 100 ميغافي الثانية، ما سيسمح للصحفيين المحليين و الأجانب الولوج بكل أريحية لمختلف المنصات الرقمية للانترنت المحمية عالية التدفق.

وأوضح أنه تم توصيل نقطة تدفق إنترنت عالية السرعة وراء شباكي المرمى وفقا لتوصيات “الكاف” لتسهيل عمل الصحفيين والمصورين بالمكان في حالات البث المباشر لتغطية هذا الحدث القاري.