استفاد لاعبو منتخب السودان، من تحفيز مالي قبل التنقل السبت إلى قطر، تحسبا للمشاركة في كأس العرب، التي يستهلها أشبال المدرب فيلود بمواجهة “الخضر”.

وتحصل منتخب السودان على مبلغ مالي قدره 150 ألف دولار، يتمثل في المنح التي خصصت للاعبين نظير تأهل المنتخب لنهائيات كأس العرب.

وكان المدير الفني للمنتخب السوداني فيلود قد طلب من لاعبيه عند نهاية الحصة التدريبية الأخيرة التي جرت السبت بالخرطوم، اللاعبين الاستماع للمدير العام بخيت، الذي حمل لهم خبر تسلم المكافأة المـتأخرة، وهو الأمر الذي رفع كثيرا من معنويات المنتخب.

ويتنقل منتخب السودان أمسية السبت إلى قطر، تحسبا للمشاركة في كأس العرب، حيث يستهل مشواره بمواجهة المنتخب الجزائري في الفاتح من ديسمبر، قبل مواجهة مصر ولبنان.