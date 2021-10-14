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اقتصاد

تحويل سوق السمار للمواد الغذائية.. وزير التجارة يكشف الوجهة الجديدة

الشروق أونلاين
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تحويل سوق السمار للمواد الغذائية.. وزير التجارة يكشف الوجهة الجديدة
سوق الجملة بالسمار

كشف وزير التجارة، كمال رزيق، أن مصالحه ستعمل خلال السنتين المقبلتين على تحويل سوق الجملة بالسمار للمواد الغذائية إلى بلدية الخروبة بولاية بومرداس.

وأوضح الوزير، الخميس، خلال رده على أسئلة النواب في جلسة علنية لمجلس الأمة أن الوزارة  قصد إيجاد بديل للسوق وامتصاص التجارة الموازية باشرت في التجهيز لسوق الجملة ببلدية الخروبة بولاية بومدراس بالتنسيق مع الوالي.

وأضاف أن مصالح الوزارة قامت منذ 2015 بعدة مبادرات لإنشاء سوق جملة حسب المقاييس العالمية بالتنسيق مع وزارة الفلاحة وممثلي التجار وولاية العاصمة وخلصت كل المبادرات إلى نتائج غير مرضية بسبب نتيجة تحفظات الجماعات المحلية والفلاحية.

وأوضح رزيق أن التحفظات شملت الأوعية العقارية التي تبين أنها لا تلائم السوق بسبب موقعها الجغرافي خاصة في براقي وخميس الخشنة.

وأكد رزيق أن سوق خروبة التي ستحتضن السوق الجهوي تحوي 549 محلا في حين أن سوق السمار يحوي 359 محل تجاري 5 محلات مقرات للاستيراد، 271 محل مخصص للتجارة الجملة، 77 محل للتجزئة و6 محلات للتخزين.

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