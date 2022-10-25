تخصصات مھنیة جدیدة في مجالات النظافة الاستشفائية بالجزائر

وقع وزیرا الصحة عبد الحق سایحي والتعلیم و التكوین المھنیین یاسین میرابي، یوم الثلاثاء، اتفاقیة إطار بین القطاعین، تتضمن إنشاء تخصصات مھنیة جدیدة في مجالات النظافة الاستشفائیة.

وحسب ما ذكره بيان لوزارة الصحة، تهدف الاتفاقية الموقّعة إلى “تطویر وتثمین خبرات و كفاءات القطاع الوزاري من خلال التكوین المتواصل”.

وتشمل الاتفاقية “استحداث تكوینات استشفائية متخصصة جدیدة، تستجیب للتطوّر التكنولوجي الحاصل في مجال تقنیات النظافة الاستشفائیة”.

وأكد وزير الصحة في تصريحه بالمناسبة، أن “التوّجه لھذه الاتفاقیة، كان الھدف منه إنشاء تخصصات مھنیة جدیدة في مجالات النظافة الاستشفائیة.. وفق خصوصیة الممارسة في القطاع الصحي، ورغبة في وصول إلى ضمان أفضل الخدمات الصحیّة”.

وزير الصحة: قانون أساسي خاصّ لأعوان النظافة في المستشفيات

22 سبتمبر 2022: سيتمّ إنشاء قانون أساسي خاص بالأعوان المشرفين على النظافة في المستشفيات، بموجب تعليمة أسداها وزير الصحة عبد الحق سايحي.

جاء ذلك في اجتماع عقده الوزير عبر التحاضر المرئي، مع مديري الصحة الولائيين، ومديري المؤسسات العمومية للصحة، بحضور إطارات الإدارة المركزية للقطاع.

الوزير، وفي سياق تأكيده لأهمية التكوين في تطوير وتحسين الخدمات التي تقدم للمريض، أعلن عن تنظيم يوم تكويني لكل أعوان النظافة في المستشفيات بالتنسيق مع وزارة التكوين.

وذكر سايحي في خلال الاجتماع، أن فاعلية أي نظام صحي، تعتمد أساسا على مدى تقديم خدمات صحية ذات جودة للمريض.

كما شدّد الوزير على أهمية النظافة الاستشفائية، موجّها بتخصيص يوم دراسي لإثراء هذا الشقّ الهام في تحسين نوعية الخدمات الصحية عبر كامل ربوع الوطن.