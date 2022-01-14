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الجزائر

تخصيص 2700 مليار للإطعام المدرسي هذا الموسم

س.م
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تخصيص 2700 مليار للإطعام المدرسي هذا الموسم
أرشيف

كشف وزير الداخلية كمال بلجود، الخميس، عن تخصيص 27 مليار دج بغرض التكفل بالتغذية المدرسية لحساب السنة الدراسية 2021-2022. 

وأوضح بلجود في جلسة علنية للمجلس خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن قطاعه خصص لهذه السنة الدراسية مبلغا ماليا قدر بـ27 مليار دج للتكفل بالتغذية المدرسية.

وهو المخصص المالي الذي وافقت السلطات العليا على إعادة النظر فيه قصد مسايرة ارتفاع المستوى العام لأسعار المواد الغذائية مضاف إليه مساهمة الميزانيات المحلية بـ3 ملايير دج وهو الأمر الذي يسمح بإطعام أكثر من 77 بالمائة من مجموع التلاميذ المتمدرسين.

وأضاف الوزير، أن مصالحه قامت أيضا بتدعيم الموارد البشرية المؤهلة للبلديات بموجب عقود الإدماج المهني لضمان السير الحسن للمدارس الابتدائية والمطاعم المدرسية، كما خصصت الدولة 15.2 مليار دينار سنويا من أجل تهيئة وتجهيز المدارس الابتدائية وإعادة تأهيلها.

وفي رده على سؤال يتعلق بمساعي تسيير المخاطر المناخية خاصة في المدن الكبرى، قال وزير الداخلية “إن دائرته الوزارية وضعت، بالتنسيق مع القطاعات الوزارية الأخرى، خطة عمل تهدف الى التكفل الأنجع بهذه الظاهرة، مؤكدا بأن الدولة ماضية في مسعى تعزيز دور المواطن وإشراكه في صناعة القرار عندما يتعلق الأمر بتسيير الأخطار الكبرى.

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