تدشين “بنك الاتحاد الجزائري” بموريتانيا

تم،الأربعاء ،تدشين “بنك الاتحاد الجزائري”،أول بنك جزائري بالخارج في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وأشرف على مراسم تدشين “بنك الاتحاد الجزائري” كل من وزير المالية، لعزيز فايد، ووزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، إلى جانب وزير المالية الموريتاني، إسلمو ولد محمد امبادي، ووزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة الموريتاني، لمرابط ولد بناهي، ومحافظ البنك المركزي الموريتاني، محمد الأمين ولد الذهبي، ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، بحضور سفير الجزائر بموريتانيا، محمد بن عتو.

ويعد بنك الاتحاد الجزائري، الذي يقع بقلب العاصمة نواكشوط، ثمرة شراكة أربعة بنوك عمومية جزائرية هي القرض الشعبي الجزائري (بنسبة 40 بالمئة من رأس المال), بنك الجزائر الخارجي (20 بالمئة), البنك الوطني الجزائري (20 بالمئة) وبنك الفلاحة والتنمية الريفية (20 بالمئة)، برأس مال قدره 50 مليون دولار.

وسيتم الخميس بالعاصمة السنغالية داكار، تحت إشراف وزيري المالية والتجارة وترقية الصادرات، تدشين ثاني بنك جزائري بالخارج، تحت اسم “البنك الجزائري السنغالي”.