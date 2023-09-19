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وفروع للبنوك العمومية..

تدشين معارض دائمة للمنتجات الجزائرية في موريتانيا والسنغال

الشروق أونلاين
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تدشين معارض دائمة للمنتجات الجزائرية في موريتانيا والسنغال
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سيشرف وزير التجارة الطيب زيتوني، رفقة وزير المالية لعزيز فايد، على تدشين معارض دائمة للمنتجات الجزائرية وفروع للبنوك العمومية في كل من موريتانيا والسنغال. 

وأفاد بيان وزراة التجارة أن الوزيران زيتوني وفايد سيقومان بزيارة عمل يومي 20 و21 سبتمبر الجاري إلى كل من الجمهورية الموريتانية الإسلامية وجمهورية السنغال.

وهذا “تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى الانفتاح أكثر نحو أفريقيا والمشاركة بصورة نشطة وفعالة في تنميتها”.

وسيتم “تدشين معارض دائمة للمنتجات الجزائرية في كل من نواقشط وداكار”، حيث تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار في القطاعات المحلية.

وأكد بيان الوزارة أن هذه المعارض ستكون “منصة مثالية لعرض المنتجات والخدمات الجزائرية وتعزيز التجارة الداخلية والخارجية”.

تدشين فروع للبنوك العمومية..

كشف بيان وزارة التجارة أنه سيتم “تدشين فروع للبنوك العمومية في كل من موريتانيا والسنغال” خلال هذه الزيارة.

وذلك “بهدف توفير خدمات مصرفية عالية الجودة و مرافقة المستثمرين الذين يعملون على ترقية التبادلات التجارية المحلية والدولية”.

وستكون هذه الفروع “مركزًا لتقديم الخدمات المالية وتعزيز الاستدامة الاقتصادية في المنطقة”، يضيف بيان الوزارة.

ويدخل هذا “في إطار التزام الحكومة بتعزيز التعاون مع دول الجوار وتعزيز الروابط الثنائية الوثيقة”. كما “تعكس التحركات الاقتصادية هذه التفاني في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة”.

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