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رياضة

تدشين ملعب براقي

علي بهلولي
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تدشين ملعب براقي
ح.م
ملعب براقي

سَيُدشَّن ملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي سهرة السبت المقبل، كما جاء في بيان للاتحاد الجزائري لِكرة القدم.

وسيحتضن هذا الملعب الفخم والعصري المباراة التحضيرية للمنتخب المحلّي الجزائري أمام نظيره الغاني، انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا.

ويستعدّ المنتخبان لِبطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، التي تنطلق بِالجزائر في الـ 13 من جانفي الحالي.

وسيُجرى اللّقاء بِحضور الجمهور، عِلما أن المنشأة الرياضية العاصمية تتّسع لِأكثر من 40 ألف مُتفرّج.

وكانت المباراة المذكورة مُبرمجة بِملعب “ميلود هدفي” بِوهران، قبل تحويلها من قبل “الفاف” إلى ميدان براقي.

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