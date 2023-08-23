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بسبب العقوبات الأوروبية

تراجع إنتاج الغاز في روسيا بأكثر من 14 بالمئة

الشروق أونلاين
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تراجع إنتاج الغاز في روسيا بأكثر من 14 بالمئة
أرشيف
الغاز الروسي

انخفض إنتاج الغاز الطبيعي في روسيا بنسبة 14.2 بالمئة في الفترة بين جانفي وجويلية 2023، حسب ما ذكرته هيئة الإحصاءات في روسيا (روستات).

وحسب “روستات” فقد وصل إنتاج روسيا من الغاز في الأشهر الـ7 الأولى من العام الجاري، إلى 302 مليار متر مكعب.

وبلغ إنتاج الغاز الروسي في جويلية الماضي 34.3 مليار متر مكعب. بانخفاض قدره 6.7 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وتتوقع وزارة الطاقة في روسيا، أن يستمر إنتاج الغاز في الانخفاض هذا العام، بسبب تخلّي المستهلكين الأوروبيين عن الغاز الروسي، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

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