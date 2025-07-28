ترامب يعلن عن اتفاق تجاري “ضخم” مع الاتحاد الأوروبي.. هذه تفاصيله

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي وصفه بـ “الأكبر على الإطلاق”.

ونقلت وكالة رويترز عن ترامب قوله “أعتقد أن هذا هو أكبر اتفاق على الإطلاق”، مشيدا بخطط الاتحاد الأوروبي لاستثمار نحو 600 مليار دولار في الولايات المتحدة وزيادة مشترياته من الطاقة والمعدات العسكرية الأميركية بشكل كبير.

وأضاف “نتطلع لإبرام اتفاقيات تجارية مع 3 أو 4 دول”.

من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إنه تمّ الاتفاق على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% بجميع المجالات.

وأضافت “أردنا إعادة التوازن للعلاقات التجارية مع أميركا” وإن “الاتفاق التجاري مع أميركا سيجلب الاستقرار”.

وقالت فون دير لاين، التي وصفت ترامب بأنه مفاوض صعب، إن الرسوم الجمركية البالغة 15% تم تطبيقها “على نطاق واسع”، وقالت للصحفيين في وقت لاحق إنها “أفضل ما يمكننا الحصول عليه”.

وقالت: “لدينا اتفاقية تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وهي اتفاقية بالغة الأهمية. إنها اتفاقية ضخمة. ستحقق الاستقرار، وستوفر القدرة على التنبؤ”.

ومن المرجح أن يمثل الاتفاق، الذي قال ترامب إنه ينص على مشتريات الاتحاد الأوروبي من الطاقة الأمريكية بقيمة 750 مليار دولار في السنوات المقبلة و”مئات المليارات من الدولارات” من مشتريات الأسلحة، أخبارا جيدة لمجموعة من شركات الاتحاد الأوروبي ، بما في ذلك إيرباص (AIR.PA)., يفتح علامة تبويب جديدةمرسيدس بنز (MBGn.DE), يفتح علامة تبويب جديدةونوفو نورديسك (NOVOb.CO), يفتح علامة تبويب جديدة، إذا كانت كل التفاصيل صحيحة.

ومن جهته رحّب المستشار الألماني فريدريش ميرز بالاتفاق، قائلاً إنه يُجنّب صراعًا تجاريًا كان سيُلحق ضررًا بالغًا بالاقتصاد الألماني المعتمد على التصدير وقطاع السيارات الكبير.

وكانت شركات صناعة السيارات الألمانية، فولكس فاجن ومرسيدس وبي إم دبليو، من بين الأكثر تضررًا من الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 27.5% على واردات السيارات وقطع الغيار، والمطبقة حاليًا.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية للصحافيين مساء الأحد إن ترامب يحتفظ بالقدرة على زيادة الرسوم الجمركية في المستقبل إذا لم تفِ الدول الأوروبية بالتزاماتها الاستثمارية.