ترامب يعلن عن محادثات في إسلام آباد الاثنين.. ويحذر طهران

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن ممثلي الولايات المتحدة سيتوجهون إلى إسلام آباد، الاثنين، لإجراء محادثات مع طهران.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تطرح اتفاقاً “عادلاً ومعقولاً للغاية” على إيران، وآمل أن يقبلوه.

وأضاف في منشور على “تروث سوشيال”: “إذا لم يفعلوا ذلك فستدمر أميركا كل محطة كهرباء وكل جسر في إيران”.

كما نقلت وسائل إعلام دولية عن قال جوناثان كارل، مراسل شبكة “آي بي سي” الأميركية، إن الرئيس دونالد ترامب أبلغه في مقابلة هاتفية بأن إيران ارتكبت “انتهاكاً خطيراً” لوقف إطلاق النار، بإغلاق مضيق هرمز، لكنه قال إنه لا يزال يعتقد أنه قادر على التوصل إلى اتفاق سلام.

وأضاف ترامب: “سيحدث ذلك بطريقة أو بأخرى. إما بالطريقة اللطيفة، أو بالطريقة الصعبة. سيحدث. يمكنك أن تنقل عني هذا”.